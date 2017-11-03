Снег и гололёд стали причинами двух ДТП на трассе Комсомольск — Хабаровск

Posted 3 ноября 2017, 01:37
Published 3 ноября 2017, 01:37
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
За прошедшие вечер и ночь спасатели дважды выезжали на трассу Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск, чтобы помочь участникам ДТП вытащить свои транспортные средства из кювета. Из-за начавшегося ещё в четверг, 2 ноября, снега и пришедших вечером морозов на дорогах образовался гололёд, к которому не все оказались готовы.
Первый вызов поступил дежурному Амурского спасательного центра МЧС России 2 ноября в 18:40. Происшествие случилось на окраине села Краснознаменка Хабаровского района. Водителю фуры, чтобы уйти от лобового столкновения, пришлось съехать с дорожного полотна, вернуться на которое самостоятельно он не смог. Чтобы помочь ему, сотрудники МЧС отправили расчёт сил постоянной готовности в составе трёх человек на аварийно-спасательном автомобиле КамАЗ. Грузовик взяли на буксир и вернули на дорогу, он смог продолжить движение. Водитель не пострадал.
Второй выезд спасателей пришёлся на два часа ночи сегодня, 3 ноября. В районе 84-го километра трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре водитель Toyota Corolla не справился с управлением, из-за чего автомобиль выбросило в кювет, и он перевернулся на крышу. Автомобилист и его пассажир серьёзно не пострадали. Чтобы вернуть транспортное средство на дорогу, понадобилось около часа, а затем его отбуксировали в безопасное место.
Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, чтобы обеспечить высокую готовность к возможным ЧС в период праздников, с 3 по 7 ноября 2017 года в Амурском спасательном центре ввели режим повышенной готовности для сил постоянной готовности».
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что жителей дальневосточной столицы утро 3 ноября встретило гололёдом. Облегчать жизни водителям и пешеходам отправились 30 единиц техники. На дороги города уже высыпали почти 300 тонн противогололёдных средств.