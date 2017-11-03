Снег и гололёд стали причинами двух ДТП на трассе Комсомольск — Хабаровск

Второй выезд спасателей пришёлся на два часа ночи сегодня, 3 ноября. В районе 84-го километра трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре водитель Toyota Corolla не справился с управлением, из-за чего автомобиль выбросило в кювет, и он перевернулся на крышу. Автомобилист и его пассажир серьёзно не пострадали. Чтобы вернуть транспортное средство на дорогу, понадобилось около часа, а затем его отбуксировали в безопасное место.