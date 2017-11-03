Во Владивостоке прошёл морской субботник

«Владивосток – наш родной город, а побережье - любимое место отдыха его жителей и гостей. Сегодня мы с коллегами сделали общественный пляж бухты Стеклянная чистым, ухоженным. Если каждый отдыхающий проявит сознательность, будет убирать за собой, то так мы сохраним нашу прекрасную природу для будущих поколений. Кто принимает участие в субботниках, всё чаще думает о том, чтобы не мусорить. Кроме того, подобные мероприятия с сотрудниками - отличный тимбилдинг», - отметил директор по работе с массовым сегментом Ростелекома на Дальнем Востоке Сергей Шишмарёв.