Во Владивостоке прошёл морской субботник

Posted 3 ноября 2017, 06:07
Published 3 ноября 2017, 06:07
Modified 1 сентября 2022, 07:34
Updated 1 сентября 2022, 07:34
Сотрудники Ростелекома на Дальнем Востоке провели субботник на пляже бухты Стеклянная. Он прошёл в рамках акции «Серия добрых дел». В мероприятии приняло участие более 150 человек, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Общественный пляж бухты Стеклянная после летнего сезона сотрудники компании очистили от многочисленного мусора. Всего добровольцы собрали более полутоны мусора, стеклянных бутылок, пластиковой посуды. Далее мусор отвезли на полигон по переработке бытовых отходов.
«Владивосток – наш родной город, а побережье - любимое место отдыха его жителей и гостей. Сегодня мы с коллегами сделали общественный пляж бухты Стеклянная чистым, ухоженным. Если каждый отдыхающий проявит сознательность, будет убирать за собой, то так мы сохраним нашу прекрасную природу для будущих поколений. Кто принимает участие в субботниках, всё чаще думает о том, чтобы не мусорить. Кроме того, подобные мероприятия с сотрудниками - отличный тимбилдинг», - отметил директор по работе с массовым сегментом Ростелекома на Дальнем Востоке Сергей Шишмарёв.
После уборки пляжа для сотрудников и их семей прошёл пикник с конкурсами и награждением самых активных участников субботника. В рамках «Серии добрых дел» ранее сотрудники принимали участие в уборке мыса Вятлина на острове Русский.