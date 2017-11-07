Росприроднадзор: деятельность «Газпрома» наносит вред природе

Posted 7 ноября 2017, 14:31
Published 7 ноября 2017, 14:31
Modified 16 августа 2022, 19:45
Updated 16 августа 2022, 19:45
«Газпром» незаконно и без оформления нужных разрешений захватывает землю под возведение своих буровых скважин и газораспределительных станций. Об этом пишет портал utro.ru.
Российский газовый гигант вредит экологии страны на огромных территориях — от Краснодарского края до Ханты-Мансийского округа. «Газпрому» регулярно выписывают штрафы, но их сумма слишком мала для того, чтобы заставить корпорацию перестать нарушать закон. Общий счет незаконно захваченных «Газпромом» земель составляет десятки гектар.
На Кубани возле города Крымска газовый гигант незаконно захватил участок площадью 314 000 квадратных метров и стоимостью шесть миллионов рублей. Там «Газпром» строит новую насосную станцию для газопровода «Турецкий поток». Корпорацию уже оштрафовали на один миллион рублей, но ту это не останавливает.
Под Нижним Новгородом «Газпром» захватил у одного из фермеров сразу 10 участков земли. Их общая площадь равна 50 000 квадратных метров. В Московской области добычей газового гиганта стала земля под пансионатом «Дружба». И в этом случае документов на участок у «Газпрома» нет. Под Пермью корпорация взяла во временное пользование целый лесной массив. Работу на нем можно было начинать только после проведения государственной регистрации договора и положительного заключения государственной экспертизы. Ничего этого корпорация не осуществила, зато она уже проложила через лес свою газовую трубу.
В Росприроднадзоре отмечают, что «Газпром» незаконно вырубает деревья, и не очищает лес от порубочных остатков. Следствием этого становится появление насекомых-паразитов, которые начинают уничтожать здоровые деревья. Также газовый гигант не заботится о том, что оборудовать полученные земли средствами пожаротушения. Работы на участках лесного фонда России проводятся без контроля и утвержденного государственными органами плана. Также на объектах «Газпрома» периодически происходят разливы вредных для природы веществ.
Экологи заявляют, что руководство «Газпрома» считает себя выше всех. По словам главы «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрея Рудомахи, «Газпром» это своего рода государство в государстве. Законы корпорации не указ. Все проблемы с официальными властями руководство газового гиганта решает очень быстро. Это подтверждается вердиктами по Красной Поляне, а также по «Голубому» и «Южному» потокам. Рудомаха отметил, что «Газпром» без стеснения прокладывает свои трубы даже по местам произрастания редких видов растений.