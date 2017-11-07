Росприроднадзор: деятельность «Газпрома» наносит вред природе

Под Нижним Новгородом «Газпром» захватил у одного из фермеров сразу 10 участков земли. Их общая площадь равна 50 000 квадратных метров. В Московской области добычей газового гиганта стала земля под пансионатом «Дружба». И в этом случае документов на участок у «Газпрома» нет. Под Пермью корпорация взяла во временное пользование целый лесной массив. Работу на нем можно было начинать только после проведения государственной регистрации договора и положительного заключения государственной экспертизы. Ничего этого корпорация не осуществила, зато она уже проложила через лес свою газовую трубу.