В России больше нельзя купить билеты в плацкартные вагоны за 1,5 месяца

Posted 7 ноября 2017, 14:33
Published 7 ноября 2017, 14:33
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
Железнодорожники мотивируют свое решение заботой о пассажирах, так как те переплачивают покупая проездные заранее. Об этом пишет портал utro.ru.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) индексировала цены на железнодорожные билеты в эконом-класс на уровень инфляции. С 2018 года тарифы на проезд в плацкартные и общие вагоны планируют снизить на 10%. В итоге пассажиры купившие билеты в эконом-класс за 60 суток, пока РЖД не приостановили продажи, приобрели их дороже чем остальные. До этого люди, приобретающие билеты заранее, обычно выигрывали в цене.
РЖД планируют возобновить продажу билетов в плацкартные и общие вагоны на 2018 год только после того, как ФАС определится с тарифами на перевозку пассажиров. Предположительно, это произойдет на будущей неделе. Железнодорожники обещают, что на новогодние каникулы все желающие смогут приобрести билет. Пока же на 2018 год можно купить проездные только в купе и спальные вагоны.
Если установленные ФАС новые тарифы будут отличаться от сегодняшних, то людям, купившим билеты на будущий год заранее, возместят разницу в их стоимости или же предложат возвратить проездной без штрафных санкций. Каким образом будет производиться компенсация в РЖД пообещали сообщить позже.
В самом ФАС не видят необходимости РЖД отменять раннюю продажу билетов на 2018 год. Пока существует неопределенность с тарифами, реализация проездных может осуществляться руководствуясь действующими приказами. Если РЖД не возобновят продажу билетов в плацкартные и общие вагоны до 16 января, они будут оштрафованы.
Цены проездных на поезда решено снизить по причине падения стоимости авиабилетов. Последние в 2017 году подешевели на 10%. Однако стоимость авиаперевозок регулируется другими тарифами и ценообразованием. В Минтрансе РФ обещают снизить стоимость проезда в плацкарте только в том случае, если будет найден способ компенсировать РЖД убытки. Эксперты опасаются, что недостающую прибыль железнодорожники попытаются отбить путем повышения цен на проезд в купе и спальных вагонах.
Пока пассажирские железнодорожные перевозки в России продолжают оставаться убыточными. Ранее расходы на транспортировку людей покрывались за счет прибыли с грузовых перевозок. В этом году власти от перекрестного субсидирования решили отказаться. Новая модель финансирования пока не разработана.
Отметим, что в октябре 2017 года пассажиропоток на российских железных дорогах вырос на 3,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.