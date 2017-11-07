В России больше нельзя купить билеты в плацкартные вагоны за 1,5 месяца

РЖД планируют возобновить продажу билетов в плацкартные и общие вагоны на 2018 год только после того, как ФАС определится с тарифами на перевозку пассажиров. Предположительно, это произойдет на будущей неделе. Железнодорожники обещают, что на новогодние каникулы все желающие смогут приобрести билет. Пока же на 2018 год можно купить проездные только в купе и спальные вагоны.