Бдительные владивостокцы помогли наказать нарушителя ПДД

Инспекторы по розыску отдельного батальона дорожно-патрульной службы выяснили личность водителя – он не стал оправдываться. Больше того – оказалось, что в этом году водитель 17 раз привлекался за нарушение скоростного режима. На этот раз наступит ответственность по части 4 статьи 12.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев.