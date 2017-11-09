vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 9 ноября 2017, 00:09

Published 9 ноября 2017, 00:09

Modified 1 сентября 2022, 05:44

Updated 1 сентября 2022, 05:44

Бдительные владивостокцы помогли наказать нарушителя ПДД

9 ноября 2017, 00:09
Оказалось, что водителя уже 17 раз штрафовали за превышение скорости

Во Владивостоке полиция отреагировала на информацию в соцсетях о водителе, который грубо нарушил правила дорожного движения на проспекте 100-летия Владивостоку. Стражи порядка поблагодарили бдительных граждан, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД городского управления МВД.

Toyota Land Cruiser под управлением 53-летнего мужчины выехала на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. Момент нарушения зафиксирован у дома № 9 по проспекту 100-летия Владивостоку. Обошлось без пострадавших, а фотографии из соцсетей приобщили к материалам административного расследования.

Инспекторы по розыску отдельного батальона дорожно-патрульной службы выяснили личность водителя – он не стал оправдываться. Больше того – оказалось, что в этом году водитель 17 раз привлекался за нарушение скоростного режима. На этот раз наступит ответственность по части 4 статьи 12.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика