Бдительные владивостокцы помогли наказать нарушителя ПДД

Posted 9 ноября 2017, 00:09
Published 9 ноября 2017, 00:09
Modified 1 сентября 2022, 05:44
Updated 1 сентября 2022, 05:44
Во Владивостоке полиция отреагировала на информацию в соцсетях о водителе, который грубо нарушил правила дорожного движения на проспекте 100-летия Владивостоку. Стражи порядка поблагодарили бдительных граждан, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД городского управления МВД.
Toyota Land Cruiser под управлением 53-летнего мужчины выехала на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. Момент нарушения зафиксирован у дома № 9 по проспекту 100-летия Владивостоку. Обошлось без пострадавших, а фотографии из соцсетей приобщили к материалам административного расследования.
Инспекторы по розыску отдельного батальона дорожно-патрульной службы выяснили личность водителя – он не стал оправдываться. Больше того – оказалось, что в этом году водитель 17 раз привлекался за нарушение скоростного режима. На этот раз наступит ответственность по части 4 статьи 12.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев.