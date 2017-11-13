Ковтун назвала причины отсутствия интереса к переезду на Север России

Posted 13 ноября 2017, 14:12
Published 13 ноября 2017, 14:12
Modified 1 сентября 2022, 05:45
Updated 1 сентября 2022, 05:45
Чиновница отметила, что средние зарплаты в Мурманской области всего на 33% выше, чем у жителей средней полосы России. Об этом пишет портал utro.ru.
Северяне живут «в зиме» по девять месяцев в году. Денег им постоянно не хватает. Неблагоприятный климат заставляет их покупать только «привозную» продукцию. Мурманская область до сих пор является единственным не газифицированным регионом России.
Ранее губернатор была настроена более оптимистично. Ковтун заявляла, что у Мурманской области имеются конкурентные преимущества. Речь шла о полярных надбавках и «романтике бурно развивающегося региона». В этом году чиновница более осторожна в своих высказываниях.
Областное правительство пытается найти новые источники пополнения бюджета. Основной упор делается на развитие туристической сферы. Самые большие надежды возлагаются на зарубежных путешественников.
В 2016 году Мурманскую область посетило на 39% больше иностранцев, чем годом ранее. Самый большой туристический поток наблюдался из Китая (более 3 000 туристов).
Бизнесмены северного региона планируют возвести рядом с Териберкой снежные домики-иглу. Через их панорамные окна туристы смогут наблюдать за северным сиянием в аутентичном антураже.