Новые снегопады, метель и гололёд обрушатся на Приморье

В конце рабочей недели синоптическая ситуация изменится. С Жёлтого моря на акваторию Японского моря выйдет циклон. В дальнейшем вихрь, углубляясь, будет смещаться вдоль побережья Приморья. Циклон вызовет ухудшение погодных условий: снегопады, местами метель и гололёдные явления. Однако интенсивность снегопадов и площадь их распространения будет зависеть от того, насколько близко к Приморскому краю пройдёт траектория циклона. Если вихрь будет смещаться вблизи его побережья, то на большей территории выпадет сильный снег. Если его траектория пройдёт восточнее, осадков будет меньше: на большей территории небольшой и умеренный снег, а сильный - на востоке края.