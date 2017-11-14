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Posted 13 ноября 2017, 22:38

Published 13 ноября 2017, 22:38

Modified 17 августа 2022, 09:20

Updated 17 августа 2022, 09:20

Новые снегопады, метель и гололёд обрушатся на Приморье

13 ноября 2017, 22:38
Однако сначала, обещают синоптики, в регионе похолодает до -23

В конце текущей недели приморцам предстоит пережить новые снегопады, метель и гололёдные явления, а до этого в регионе заметно похолодает, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала «Примпогода», циклон, похозяйничав в начале недели на юге Дальнего Востока, в середине недели уйдёт на северо-западную акваторию Охотского моря. В отдельных районах Приморья в холодной воздушной массе сохранится небольшой и умеренный снег.

В четверг, 16 ноября, давление будет расти, на Приморский край распространится гребень антициклона, центр которого сместится с Жёлтого на Японское море. Ночь ожидается ещё холоднее. В антициклональном поле воздух выхолодится до −10… −15 градусов, в горных районах до −23, на побережье до −5… −10. Максимальная температура составит −2… −7, на побережье – от −2 до +3 градусов.

В конце рабочей недели синоптическая ситуация изменится. С Жёлтого моря на акваторию Японского моря выйдет циклон. В дальнейшем вихрь, углубляясь, будет смещаться вдоль побережья Приморья. Циклон вызовет ухудшение погодных условий: снегопады, местами метель и гололёдные явления. Однако интенсивность снегопадов и площадь их распространения будет зависеть от того, насколько близко к Приморскому краю пройдёт траектория циклона. Если вихрь будет смещаться вблизи его побережья, то на большей территории выпадет сильный снег. Если его траектория пройдёт восточнее, осадков будет меньше: на большей территории небольшой и умеренный снег, а сильный - на востоке края.

Во Владивостоке большую часть рабочей недели осадков не предвидится. В последний рабочий день, то есть 17 ноября, возможен снег, метель, на дорогах снежный накат. Температурный фон ночью составит −2… −5 градусов, а днём - от −1 до +2.

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