Более 60 тонн приморского ореха не доехали до Китая

Posted 16 ноября 2017, 09:03
Published 16 ноября 2017, 09:03
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Должностные лица Хасанского таможенного поста Уссурийской таможни пресекли попытку незаконного вывоза из России в Китай трёх крупных партий кедрового ореха. Вес задержанного товара составил более 63,5 тонн. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили на уссурийской таможне.
В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что при декларировании данного товара российская организация предоставила в таможенный орган недействительные разрешительные документы.
По этой же схеме данная фирма пыталась вывезти ещё одну партию кедрового ореха весом более 22,5 тонн, но уже через пункт пропуска Полтавка. Данная попытка для нарушителя таможенного законодательства также не увенчалась успехом.
По данным фактам в отношении юридического лица возбуждено 4 дела об административных правонарушениях по части 3 статьи 16.2 КоАП России. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей с конфискацией товаров. Товар изъят и помещён на ответственное хранение. Проводится расследование.