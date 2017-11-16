У комитета по экономической политике ЗС Приморья появился новый глава

Posted 16 ноября 2017, 01:57
Published 16 ноября 2017, 01:57
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
На сегодняшнем внеочередном заседании Законодательного собрания Приморского края парламентарии приняли ряд важных кадровых решений. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».
Полномочия депутата Александра Костенко прекращены досрочно в связи с его переходом на другую работу. Как известно, Александр Иванович назначен на должность первого вице-губернатора Приморского края. Спикер ЗС ПК Александр Ролик назвал решение о прекращении полномочий Костенко непростым, и поблагодарил его за многолетний и добросовестный труд.
Экс-депутат Александр Костенко поблагодарил коллег за совместную работу и отметил, что за время работы в краевом парламенте приобрёл ценный опыт, который поможет ему в дальнейшей работе на благо приморцев.
Поскольку Костенко возглавлял депутатский комитет по экономической политике и собственности, то краевому парламенту пришлось реорганизовать этот комитет. Во-первых, его состав был сокращен с семи до шести человек. Во-вторых, новым председателем комитета утверждён депутат Сергей Ищенко, кандидатуру которого одобрили члены комитета по экономической политике и собственности.