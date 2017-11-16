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Posted 16 ноября 2017, 01:57

Published 16 ноября 2017, 01:57

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

У комитета по экономической политике ЗС Приморья появился новый глава

16 ноября 2017, 01:57
Теперь шестерым народным избранникам придётся работать за семерых

На сегодняшнем внеочередном заседании Законодательного собрания Приморского края парламентарии приняли ряд важных кадровых решений. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Полномочия депутата Александра Костенко прекращены досрочно в связи с его переходом на другую работу. Как известно, Александр Иванович назначен на должность первого вице-губернатора Приморского края. Спикер ЗС ПК Александр Ролик назвал решение о прекращении полномочий Костенко непростым, и поблагодарил его за многолетний и добросовестный труд.

Экс-депутат Александр Костенко поблагодарил коллег за совместную работу и отметил, что за время работы в краевом парламенте приобрёл ценный опыт, который поможет ему в дальнейшей работе на благо приморцев.

Поскольку Костенко возглавлял депутатский комитет по экономической политике и собственности, то краевому парламенту пришлось реорганизовать этот комитет. Во-первых, его состав был сокращен с семи до шести человек. Во-вторых, новым председателем комитета утверждён депутат Сергей Ищенко, кандидатуру которого одобрили члены комитета по экономической политике и собственности.

#Новости#Законодательное собрание ПК#Власть
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