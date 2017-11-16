У комитета по экономической политике ЗС Приморья появился новый глава

Поскольку Костенко возглавлял депутатский комитет по экономической политике и собственности, то краевому парламенту пришлось реорганизовать этот комитет. Во-первых, его состав был сокращен с семи до шести человек. Во-вторых, новым председателем комитета утверждён депутат Сергей Ищенко, кандидатуру которого одобрили члены комитета по экономической политике и собственности.