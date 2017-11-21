Нелюди: в приморском зоопарке били животных и плевали в них

Posted 20 ноября 2017, 22:25
Published 20 ноября 2017, 22:25
Modified 1 сентября 2022, 02:51
Updated 1 сентября 2022, 02:51
В приморском зоопарке посетители издевались над животными. Двое мужчин ударили поросёнка, плевались в других обитателей и пытались пробраться в вольер к крупным хищникам, сообщает РИА «Восток-Медиа».
О двух дебоширах посетивших зоопарк «Чудесный» в селе Борисовка в понедельник, 20 ноября, рассказали его сотрудники. По словам работников зверинца, около 17:00 в зоопарк приехали посетители - четверо мужчин восточной внешности. Двое из них пошли спокойно гулять по территории, говорится в сообщении, а другие с порога начали вести себя неадекватно.
Так, один из них зашёл в контактный вольер и ударил маленького поросёнка, плевался в животных, затем схватил кролика и зачем-то побежал с ним через весь зоопарк к своему товарищу. Далее два друга начали издеваться над верблюдицей. Они хватали её за шерсть и грубо пытались подтянуть к себе.
Сотрудник отогнал дебоширов от верблюдицы, но на этом они не успокоились. Мужчины пытались пролезть через ограждения к хищникам - тигрице Кристал и льву Аристо. При этом гости продолжали плевать в животных. Через какое-то время неадекватных посетителей удалось выгнать из зоопарка.
«После того, как наш директор узнала о произошедшем, она упала в обморок. Ведь мало того, что эти «люди» издевались над нашими обитателями, так если бы они всё же добрались до хищников, то вряд ли остались бы целы. Тогда ответственность за их поведение понесли бы мы. Друзья, мы не могли не поделиться с вами этой информацией, мы вне себя от шока и недоумения. Откуда в людях столько злости, бескультурья, а главное - если они не любят животных, то зачем приезжать в зоопарк?! #шок #такнельзя! #нелюди», - задаются вопросами сотрудники зоопарка.
К слову, часть происходящего работники успели записать на видео. Подписчики зверинца обрушились критикой на таких посетителей и посоветовали руководству «Чудесного» обратиться в полицию.