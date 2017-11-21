Нелюди: в приморском зоопарке били животных и плевали в них

«После того, как наш директор узнала о произошедшем, она упала в обморок. Ведь мало того, что эти «люди» издевались над нашими обитателями, так если бы они всё же добрались до хищников, то вряд ли остались бы целы. Тогда ответственность за их поведение понесли бы мы. Друзья, мы не могли не поделиться с вами этой информацией, мы вне себя от шока и недоумения. Откуда в людях столько злости, бескультурья, а главное - если они не любят животных, то зачем приезжать в зоопарк?! #шок #такнельзя! #нелюди», - задаются вопросами сотрудники зоопарка.