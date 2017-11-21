Посол США собирается во Владивосток

Posted 21 ноября 2017, 01:50
Published 21 ноября 2017, 01:50
Modified 17 августа 2022, 09:18
Updated 17 августа 2022, 09:18
Посол США в России Джон Хантсман сообщил, что после поездки в Екатеринбург планирует посетить Санкт-Петербург и Владивосток - города, где расположены американские консульства в России. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на ТАСС.
В понедельник, 20 ноября, Хантсман встретился в Екатеринбурге с мэром города Евгением Ройзманом и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Это первый визит Хантсмана в регионы России после назначения послом. В дальнейшем он планирует ещё несколько поездок по стране.
«Да, у меня уже есть дальнейшие планы поездок по России. В первую очередь я посещу те города, где расположены консульства США - Санкт-Петербург, а затем Владивосток», - уточнил он.
Ранее Хантсман заявил, что провёл замечательный день в Екатеринбурге во время своей первой региональной поездки. Дипломат подтвердил, что видит своей важнейшей задачей обеспечение стабильности в отношениях между Москвой и Вашингтоном.
«Доверие — основа этой стабильности, и подобные поездки, во время которых я встречаюсь не только с местными официальными лицами, как, например, с губернатором Свердловской области, но и с россиянами из самых разных сфер общества, позволяют углубить отношения между нашими народами. Эти отношения всегда служили основой доверия между нашими двумя странами. Надеюсь, что это доверие позволит нам продвинуться в укреплении отношений между Соединенными Штатами и Россией» – приводит слова Хантсмана интернет-сайт посольства США.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в России возобновилась выдача американских неиммиграционных виз. Консульства США вновь начали оформлять документы для въезда в Штаты. Не осталось в стороне и генеральное консульство во Владивостоке. Летом этого года американские консульства прекратили выдавать неиммигранские визы жителям России. Это произошло из-за сокращения дипломатического корпуса США – в три раза. Как объяснял генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс, нужно было реорганизовать работу консульств и обучить оставшихся работников. С 1 сентября оформить визу можно было только в столичном посольстве, но теперь, по-видимому, ситуация изменилась.