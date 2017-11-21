Посол США собирается во Владивосток

«Доверие — основа этой стабильности, и подобные поездки, во время которых я встречаюсь не только с местными официальными лицами, как, например, с губернатором Свердловской области, но и с россиянами из самых разных сфер общества, позволяют углубить отношения между нашими народами. Эти отношения всегда служили основой доверия между нашими двумя странами. Надеюсь, что это доверие позволит нам продвинуться в укреплении отношений между Соединенными Штатами и Россией» – приводит слова Хантсмана интернет-сайт посольства США.