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Posted 20 ноября 2017, 22:20

Published 20 ноября 2017, 22:20

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Потепление ждёт жителей Хабаровского края

20 ноября 2017, 22:20
Сюжет
Погода
Синоптики прогнозируют отсутствие осадков и повышение температуры

Жителей Хабаровского края ждёт потепление: дневная температура повысится в большинстве районов региона, немного затихнет ветер. Осадков синоптики просят пока не ждать. Вторник обещает быть достаточно приятным.

В Хабаровске дневная температура поднимется до -9...-11 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 8-13 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура поднимется до -12...-14 °C. Без осадков. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 8-13 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура поднимется до -14...-16 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 14-16 м/с.

В Советской Гавани дневная температура поднимется до -7..-9 °С. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 10-15 м/с.

В Охотске дневная температура понизится до -16…-18 °С. Небольшой снег. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 8-13 м/с.

В Вяземском дневная температура повысится до -6...-8 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 9-14 м/с.

В Чегдомыне дневная температура поднимется до -13...-15 °C. Без существенных осадков. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 4-9 м/с.

В Аяне дневная температура поднимется до -14…-16 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 8-13 м/с.

В Чумикане дневная температура поднимется до -14…-16 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 17-22 м/с.

В Бикине дневная температура понизится до -11...-13 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 13-18 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура поднимется до -12...-14 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 4-9 м/с.

В Троицком дневная температура поднимется до -9...-11 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 10-15 м/с.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Погода
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