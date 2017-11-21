Потепление ждёт жителей Хабаровского края

Posted 20 ноября 2017, 22:20
Published 20 ноября 2017, 22:20
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Жителей Хабаровского края ждёт потепление: дневная температура повысится в большинстве районов региона, немного затихнет ветер. Осадков синоптики просят пока не ждать. Вторник обещает быть достаточно приятным.
В Хабаровске дневная температура поднимется до -9...-11 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 8-13 м/с.
В Комсомольске-на-Амуре дневная температура поднимется до -12...-14 °C. Без осадков. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 8-13 м/с.
В Николаевске-на-Амуре дневная температура поднимется до -14...-16 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 14-16 м/с.
В Советской Гавани дневная температура поднимется до -7..-9 °С. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 10-15 м/с.
В Охотске дневная температура понизится до -16…-18 °С. Небольшой снег. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 8-13 м/с.
В Вяземском дневная температура повысится до -6...-8 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 9-14 м/с.
В Чегдомыне дневная температура поднимется до -13...-15 °C. Без существенных осадков. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 4-9 м/с.
В Аяне дневная температура поднимется до -14…-16 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 8-13 м/с.
В Чумикане дневная температура поднимется до -14…-16 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 17-22 м/с.
В Бикине дневная температура понизится до -11...-13 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 13-18 м/с.
В селе имени Полины Осипенко дневная температура поднимется до -12...-14 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 4-9 м/с.
В Троицком дневная температура поднимется до -9...-11 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 10-15 м/с.