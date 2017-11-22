Снег возвращается в Хабаровский край

Posted 21 ноября 2017, 22:20
Published 21 ноября 2017, 22:20
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Обещанный синоптиками циклон возвращает снегопад в населённые пункты Хабаровского края. Осадки разной интенсивности пройдут на большей части территории региона, вместе с этим в населённых пунктах станет ощутимо теплее. Правда, местами усилится ветер — но почти не ощутимо.
В Хабаровске дневная температура поднимется до -4...-6 °C. Снег. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 8-13 м/с.
В Комсомольске-на-Амуре дневная температура поднимется до -7...-9 °C. Снег. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 9-14 м/с.
В Николаевске-на-Амуре дневная температура поднимется до -10...-12 °C. Без существенных осадков. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 6-11 м/с.
В Советской Гавани дневная температура поднимется до -1..-3 °С. Возможен небольшой снег. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 6-11 м/с.
В Охотске дневная температура понизится до -21…-23 °С. Без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 7-12 м/с.
В Вяземском дневная температура повысится до -2...-4 °C. Снег. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 11-16 м/с.
В Чегдомыне дневная температура поднимется до -11...-13 °C. Небольшой снег. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 6-11 м/с.
В Аяне дневная температура понизится до -16…-18 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 7-12 м/с.
В Чумикане дневная температура останется на отметке -14…-16 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 12-17 м/с.
В Бикине дневная температура повысится до -2...-4 °C. Небольшой снег. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 8-13 м/с.
В селе имени Полины Осипенко дневная температура поднимется до -10...-12 °C. Без осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 6-11 м/с.
В Троицком дневная температура поднимется до -5...-7 °C. Снег. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 9-14 м/с.