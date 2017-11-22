Снег возвращается в Хабаровский край

Обещанный синоптиками циклон возвращает снегопад в населённые пункты Хабаровского края. Осадки разной интенсивности пройдут на большей части территории региона, вместе с этим в населённых пунктах станет ощутимо теплее. Правда, местами усилится ветер — но почти не ощутимо.