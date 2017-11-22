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Posted 21 ноября 2017, 22:20

Published 21 ноября 2017, 22:20

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Снег возвращается в Хабаровский край

21 ноября 2017, 22:20
Сюжет
Погода
Осадки разной интенсивности пройдут в большинстве районов региона

Обещанный синоптиками циклон возвращает снегопад в населённые пункты Хабаровского края. Осадки разной интенсивности пройдут на большей части территории региона, вместе с этим в населённых пунктах станет ощутимо теплее. Правда, местами усилится ветер — но почти не ощутимо.

В Хабаровске дневная температура поднимется до -4...-6 °C. Снег. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 8-13 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура поднимется до -7...-9 °C. Снег. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 9-14 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура поднимется до -10...-12 °C. Без существенных осадков. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 6-11 м/с.

В Советской Гавани дневная температура поднимется до -1..-3 °С. Возможен небольшой снег. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 6-11 м/с.

В Охотске дневная температура понизится до -21…-23 °С. Без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 7-12 м/с.

В Вяземском дневная температура повысится до -2...-4 °C. Снег. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 11-16 м/с.

В Чегдомыне дневная температура поднимется до -11...-13 °C. Небольшой снег. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 6-11 м/с.

В Аяне дневная температура понизится до -16…-18 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 7-12 м/с.

В Чумикане дневная температура останется на отметке -14…-16 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 12-17 м/с.

В Бикине дневная температура повысится до -2...-4 °C. Небольшой снег. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 8-13 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура поднимется до -10...-12 °C. Без осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 6-11 м/с.

В Троицком дневная температура поднимется до -5...-7 °C. Снег. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 9-14 м/с.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Погода#Холод#Снег
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