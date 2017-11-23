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Posted 23 ноября 2017, 14:20

Published 23 ноября 2017, 14:20

Modified 1 сентября 2022, 07:38

Updated 1 сентября 2022, 07:38

На Всемирном еврейском конгрессе Крым назвали российским - СМИ

23 ноября 2017, 14:20
Накануне в США прошел Всемирный еврейский конгресс, на котором присутствовало свыше 5 000 человек из разных стран.

Особый интерес у журналистов вызвал бейджик раввина из Севастополя Биньямина Вольфа. На нем было написано: «Раввин Биньямин Вольф. Севастополь, Россия». Об этом пишет портал utro.ru.

Статьи российских СМИ сразу же вышли под заголовками о том, что евреи признали Крым частью России. Сам Вольф рассказал в интервью, что произошедшее его очень порадовало. Ведь авторитетнейшая организация еврейского мира не возразила, что Севастополь российским городом.

Раввин отметил, что проверявшие списки участников конгресса американские чиновники не возражали против надписи на пропуске: «Sevastopol, Russia». Вольф выразил надежду, что в скором времени законность аннексии Крыма Россией признают и другие крупные мировые организации.

#Новости#Россия#Власть
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