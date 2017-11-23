На Всемирном еврейском конгрессе Крым назвали российским - СМИ

Статьи российских СМИ сразу же вышли под заголовками о том, что евреи признали Крым частью России. Сам Вольф рассказал в интервью, что произошедшее его очень порадовало. Ведь авторитетнейшая организация еврейского мира не возразила, что Севастополь российским городом.