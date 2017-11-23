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Posted 23 ноября 2017, 03:08

Published 23 ноября 2017, 03:08

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

В Артёме завершился проект «Безопасные и качественные дороги»

23 ноября 2017, 03:08
Из федерального, краевого и местного бюджетов на это было запланировано 160 миллионов рублей

В Артёмовском городском округе завершился ремонт 17 улиц в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Этим занимались 4 подрядчика: ООО «Владтехника», «Технострой», АО «Специализированное строительное управление» и ООО «АРМстрой Сервис».

Благодаря финансированию сразу из нескольких бюджетов - местного, краевого бюджета и федерального - в Артёмовском городском округе получилось обновить 15 километров дорог с асфальтобетонным покрытием и 11 километров грунтовых дорог. Подрядчики полностью завершили предусмотренную контрактом работу на улицах Вокзальная, Кооперативная, Ключевая, Силина, Московская, Васнецова, 40-лет Октября, Амурская, Сучанского, Котовского, Вторая, Луговая, Достоевского, Донская, Гоголя, Каширская, Добровольского. На Ключевой, Вокзальной, Московской и Силина комиссия уже приняла работу, на остальных ещё проверяют качество.

По данным администрации, на ремонт артёмовских дорог по приоритетному проекту выделили 160 миллионов рублей. Из них субсидии федерального бюджета составляют 80 миллионов, краевого - около 64 миллионов, 16 миллионов 115 тысяч рублей – это деньги местного бюджета.

Как отметил глава Артёмовского городского округа Александр Авдеев, далее на очереди ремонт пешеходных переходов и тротуаров. В 2018-ом финансирование на ремонт дорожного покрытия должно быть не меньше, чем в этом году.

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