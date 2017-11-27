«СКА-Хабаровск» проиграл дома московскому «Локомотиву»

Posted 27 ноября 2017, 10:54
Published 27 ноября 2017, 10:54
Modified 1 сентября 2022, 05:52
Updated 1 сентября 2022, 05:52
Хабаровский футбольный клуб СКА принял на своём поле главного претендента на золотые медали чемпионата России сезона 2017/18 — «Локомотив» из Москвы. Команды на момент встречи находились на разных «полюсах» турнирной таблицы и при любом исходе это положение дел не изменилось бы.
Лидеры с самого начала встречи владели инициативой и осаждали ворота Александра Довбни, но защита «армейцев» не позволяла гостям бить прицельно. Первый гол состоялся на 15-й минуте: Джефферсон Фарфан пробился вглубь штрафной площадки СКА, ударил в штангу, а отскочивший мяч внёс в собственные ворота Александр Черевко.
Хозяева поля не растерялись и в ответной атаке сумели восстановить равновесие: оборона «Локомотива» позволила Виталию Федотову дважды пробить по воротам: первый удар пришёлся в защитника, а вот второй пришёлся точно в створ, и Антон Коченков среагировать на него не смог. До перерыва моменты создавали обе команды, причём «железнодорожники» — чаще, но счёт так и не изменился.
Вторая половина матча началась с атакующих действий СКА, но «армейцам» не хватало точности в передачах, чтобы организовать по-настоящему опасный момент. «Локомотив» постепенно вернул игру на половину поля соперника, оборона дальневосточников справлялась с атаками на пределе своих возможностей. Неоднократно свою команду выручал Довбня, снова снискавший аплодисменты трибун. Гости бросили все силы на то, чтобы добыть три очка в матче с аутсайдером, и в итоге заработали пенальти в компенсированное время. Удар Фарфана голкипер СКА отразил, но нападающий добил мяч в ворота и принёс «Локомотиву» победу.
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