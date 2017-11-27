«СКА-Хабаровск» проиграл дома московскому «Локомотиву»

Вторая половина матча началась с атакующих действий СКА, но «армейцам» не хватало точности в передачах, чтобы организовать по-настоящему опасный момент. «Локомотив» постепенно вернул игру на половину поля соперника, оборона дальневосточников справлялась с атаками на пределе своих возможностей. Неоднократно свою команду выручал Довбня, снова снискавший аплодисменты трибун. Гости бросили все силы на то, чтобы добыть три очка в матче с аутсайдером, и в итоге заработали пенальти в компенсированное время. Удар Фарфана голкипер СКА отразил, но нападающий добил мяч в ворота и принёс «Локомотиву» победу.