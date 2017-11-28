Из Сирии в ВВО: Журавлёв стал новым командующим округа

Александр Журавлев окончил Военную академию бронетанковых войск в 1996 году, затем, отслужив десять лет на Дальнем Востоке, стал командиром мотострелковой дивизии. В 2008 году его назначили начальником штаба командующего 58-й общевойсковой армией. Спустя два года он уже командовал 2-й гвардейской Краснознамённой общевойсковой армией. В 2015 году несколько месяцев находился на посту заместителя командующего Центральным военным округом, после чего возглавил штаб ЮВО, а уже оттуда отправился в Сирию.