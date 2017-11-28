Трое безработных претендуют на пост главы Владивостока

Posted 28 ноября 2017, 08:15
Published 28 ноября 2017, 08:15
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
В Приморье продолжается прием документов на должность главы Владивостокского городского округа. К настоящему времени подано семь заявок. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».
Еще днем 28 ноября таких заявок было шесть.
«На сегодняшний день уже подано семь заявок на участие в конкурсном отборе. Среди кандидатов – руководитель адвокатского кабинета «Вектор права» Александр Малахов, главный специалист отдела претензионной работы «Примсоцбанка» Сергей Бабкин, заместитель начальника отдела претензионной работы «Примсоцбанка» Дмитрий Полещук, директор компании «Аромарос-ДВ» Александр Фильков, а также временно неработающие, но имеющие опыт работы Михаил Кулаков, Сергей Алимов и Никита Гиталенко», – отметил член конкурсной комиссии, директор департамента внутренней политики Приморского края Павел Ясевич. Он добавил, что прием документов продолжится до понедельника, 4 декабря, включительно.
Впервые выборы во Владивостоке пройдут по новой избирательной системе. Согласно действующему краевому закону, главу города выбирают депутаты представительного органа власти среди кандидатур, соответствующих требованиям законодательства.
К кандидатам, желающим принять участие в конкурсной процедуре, предъявляются следующие требования: это могут быть граждане РФ не моложе 21 года с высшим образованием и наличием стажа работы не менее пяти лет на руководящих должностях в организациях независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющих деятельность в сфере финансового права, промышленного производства, иных отраслях экономики, социальной сферы. Полнота и достоверность представленных кандидатами документов будет проверена конкурсной комиссией в рамках первого этапа конкурса. Итоги первого этапа во Владивостоке будут подведены 13 декабря.
Кандидаты, прошедшие проверку документов, проходят второй этап отбора – собеседование. Здесь участникам нужно проявить свои лидерские качества, представить собственную стратегию развития муниципального образования для того, чтобы конкурсная комиссия смогла разглядеть перспективного руководителя.
22 декабря прошедшие конкурсный отбор участники будут представлены на голосование депутатов городской Думы.