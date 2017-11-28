Трое безработных претендуют на пост главы Владивостока

К кандидатам, желающим принять участие в конкурсной процедуре, предъявляются следующие требования: это могут быть граждане РФ не моложе 21 года с высшим образованием и наличием стажа работы не менее пяти лет на руководящих должностях в организациях независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющих деятельность в сфере финансового права, промышленного производства, иных отраслях экономики, социальной сферы. Полнота и достоверность представленных кандидатами документов будет проверена конкурсной комиссией в рамках первого этапа конкурса. Итоги первого этапа во Владивостоке будут подведены 13 декабря.