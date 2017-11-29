Первый чемпионат России по аэротрубным дисциплинам пройдет в Подмосковье

В Подмосковье с 6 по 9 декабря пройдет первый в стране чемпионат по аэротрубным дисциплинам.

Он состоится в комплексе Freezone, пишут Dni.ru. Соревнования пройдут под эгидой Федерации парашютного спорта РФ, в них смогут принять участие как опытные спортсмены, так и юниоры. Будут представлены следующие дисциплины: динамические двойки, горизонтальные двойки, вертикальный четверки, фристайл и другие. Отметим, что изначально аэродинамические трубы были созданы для научных исследований. Внимание спортсменов они привлекли в начале нулевых. Аэротруба стала тренажером, благодаря которой можно имитировать свободное падение. В 2014 году дисциплины признала Международная авиационная федерация, в 2017 году – Министерство спорта РФ. По итогам соревнований, который состоятся в Подмосковье, сформируют сборную страны для выступления на чемпионате Европы. Он пройдет в следующем году в Норвегии.