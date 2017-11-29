Первый чемпионат России по аэротрубным дисциплинам пройдет в Подмосковье

Posted 29 ноября 2017, 13:43
Published 29 ноября 2017, 13:43
Modified 1 сентября 2022, 07:39
Updated 1 сентября 2022, 07:39
Он состоится в комплексе Freezone, пишут Dni.ru. Соревнования пройдут под эгидой Федерации парашютного спорта РФ, в них смогут принять участие как опытные спортсмены, так и юниоры.
Будут представлены следующие дисциплины: динамические двойки, горизонтальные двойки, вертикальный четверки, фристайл и другие.
Отметим, что изначально аэродинамические трубы были созданы для научных исследований. Внимание спортсменов они привлекли в начале нулевых. Аэротруба стала тренажером, благодаря которой можно имитировать свободное падение.
В 2014 году дисциплины признала Международная авиационная федерация, в 2017 году – Министерство спорта РФ.
По итогам соревнований, который состоятся в Подмосковье, сформируют сборную страны для выступления на чемпионате Европы. Он пройдет в следующем году в Норвегии.