В Хабаровском районе рекордное число семей решило жилищные проблемы

Posted 29 ноября 2017, 05:25
Published 29 ноября 2017, 05:25
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
В Хабаровском районе 14 семей получили финансовую поддержку от государства на решение жилищных проблем в текущем году. Это рекордный показатель за последние несколько лет. Общая сумма выделенных денег — 19 миллионов рублей. Кроме выданных субсидий на покупку квартир и строительство домов власти расширили список получателей жилья по социальному найму. Всего в районе действуют три жилищные программы.
«Условие заключается в том, что человек должен проживать в сельской местности и в приоритете он должен работать в аграрном секторе. Это развитие сельских территорий и поддержка тех людей, кто в этой отрасли задействован», — рассказал корреспонденту «Вести-Хабаровск» глава Хабаровского муниципального района Денис Удод.
Так, в частности, в селе Мичуринское заработал проект по компактной комплексной застройке. Там планируют возвести 193 дома. Сейчас районные власти подводят газопровод, дороги и другую коммунальную инфраструктуру. Проект планируют запустить и в других населённых пунктах.
Как ранее писало агентство «РИА Восток-Медиа», в Хабаровский район в следующем году направят 28 миллионов на улучшение жилищных условий. Власти планируют помочь 73 семьям — на это из федеральной казны уйдёт семь миллионов, а региональных — больше 21 миллиона.