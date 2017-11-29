В Хабаровском районе рекордное число семей решило жилищные проблемы

В Хабаровском районе 14 семей получили финансовую поддержку от государства на решение жилищных проблем в текущем году. Это рекордный показатель за последние несколько лет. Общая сумма выделенных денег — 19 миллионов рублей. Кроме выданных субсидий на покупку квартир и строительство домов власти расширили список получателей жилья по социальному найму. Всего в районе действуют три жилищные программы.