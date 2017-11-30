Информационное побоище: как в Хабаровске ведут цифровую войну

Каждый хабаровчанин, если не столкнулся лично, то слышал от коллег или знакомых, к примеру, о вирусах-вымогателях WannaCry и Petya. Эти вирусы или подобные им попадают в компьютер через неудачно открытое письмо с вредоносной ссылкой и шифруют почти все файлы. И это не просто хулиганство неизвестных хакеров — программа требует денежный выкуп за восстановление данных. Их жертвами стали тысячи обывателей по всей стране и крупные предприятия — например, по информации «Интерфакса», РЖД в мае текущего года подверглась атаке WannaCry. К счастью, вирус оперативно локализовали, и он не повлиял на движение поездов. Под удар попало даже министерство внутренних дел России.