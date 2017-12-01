Самку леопарда и крупного тигра заметили в одной пещере

«При обнаружении логова другими хищниками или людьми самка дальневосточного леопарда обычно уводит котят в безопасное место, - отметила старший научный сотрудник нацпарка Дина Матюхина. – Если бы в тот момент в пещере были котята, то поведение и тигра, и самки леопарда было бы совершенно другим. Камера задокументировала бы это. По тому, насколько спокойно ведёт себя пятнистая кошка, и как недолго она пробыла на месте, можно заключить, что леопардесса просто отдыхала. Такие пещеры и скальные ниши на южных склонах - излюбленное место отдыха для тигров и леопардов в зимнее время. Леопарды стараются соблюдать «регламент» посещений таких мест в зависимости от того, насколько это безопасно для них».