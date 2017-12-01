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Posted 1 декабря 2017, 01:43

Published 1 декабря 2017, 01:43

Modified 17 августа 2022, 09:16

Updated 17 августа 2022, 09:16

Самку леопарда и крупного тигра заметили в одной пещере

1 декабря 2017, 01:43
Сюжет
Дикая природа
Пятнистая кошка, сладко потянувшись, вышла из грота утром

Неожиданные кадры обнаружили ученые «Земли леопарда» при проверке видеоловушки, установленной напротив входа в одну из пещер. Камера зафиксировала, как в грот пытается пролезть крупный амурский тигр, тогда как на следующей записи из укрытия выходит самка дальневосточного леопарда. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа»

Не имея знаний о поведении крупных кошек, можно было бы предположить, что тигр выслеживает леопарда, а тот, в свою очередь, прячется от него в пещере. Однако проверка дат видеозаписей и большой опыт научных сотрудников «Земли леопарда» восстановили иную картину произошедшего. Разница в пять дней между посещениями пещеры хищниками утвердило специалистов в мнении о том, что на момент визита тигра, самки леопарда в пещере не было.

«Мы специально проверили эту пещеру, убедившись, что в неё идет только один вход, - рассказал инженер-исследователь «Земли леопарда» Виктор Сторожук. - Видимо, техника дала сбой, и поэтому момент захода леопарда в пещеру не попал на видео. Тигру незачем охотиться на леопарда, скорее всего в пещере он выискивал зимующего медведя. Некоторые полосатые хищники предпочитают это «лакомство» копытным животным, это нормальное для них поведение».

Тем временем для леопарда такие пещеры зачастую служат временным укрытием от непогоды и для сна. Так, на следующем видео, сладко потянувшись, пятнистая кошка выходит из грота утром. При этом учёные уверены, что у самки в гроте нет котят. Иначе бы леопардесса появлялась у пещеры значительно чаще.

«При обнаружении логова другими хищниками или людьми самка дальневосточного леопарда обычно уводит котят в безопасное место, - отметила старший научный сотрудник нацпарка Дина Матюхина. – Если бы в тот момент в пещере были котята, то поведение и тигра, и самки леопарда было бы совершенно другим. Камера задокументировала бы это. По тому, насколько спокойно ведёт себя пятнистая кошка, и как недолго она пробыла на месте, можно заключить, что леопардесса просто отдыхала. Такие пещеры и скальные ниши на южных склонах - излюбленное место отдыха для тигров и леопардов в зимнее время. Леопарды стараются соблюдать «регламент» посещений таких мест в зависимости от того, насколько это безопасно для них».

По словам учёных, вероятность того, что самка дальневосточного леопарда находилась бы рядом с пещерой в близком присутствии амурского тигра – крайне мала. За долгую историю соседства леопарды научились избегать полосатых хищников. Данные мониторинга подтверждают это из года в год: конфликты между этими кошками почти не фиксируются.

Согласно данным программы, определяющей леопардов по узору пятен на боках, посетительницей пещеры оказалась самка под номером Leo 83F. Это молодая особь в возрасте около двух лет. Сейчас она только вступает в репродуктивный период, и, возможно, в скором времени учёным посчастливится запечатлеть её вместе с котятами, уже в другой пещере.

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#Видео#Дикая природа
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