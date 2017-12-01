В Приморье наказали женщину, не умеющую сдавать назад

Накануне в районе дома по адресу улица Нейбута, 21, произошел инцидент, получивший широкий отклик в социальных сетях. Женщина, управлявшая автомобилем Nissan Terrano, отказалась пропускать карету cкорой помощи. По словам очевидцев, дама изначально повела себя неуважительно и долго настаивала на своей правоте, мотивируя отказ сдать назад банальным неумением ездить. В итоге автомобилю, спешащему на вызов, пришлось стоять, пока к месту разборки не подоспел супруг горе-автолюбительницы. Под всеобщие возгласы и негодования, мужчина отъехал назад, пропустив скорую. Вступившись за жену, он коротко заметил, что она действительно не умеет ездить задним ходом.