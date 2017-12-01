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Posted 1 декабря 2017, 00:48

Published 1 декабря 2017, 00:48

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

В Приморье наказали женщину, не умеющую сдавать назад

1 декабря 2017, 00:48
Сюжет
Происшествие
Как оказалось, её уже привлекали к ответственности за езду с нарушениями

Водителя внедорожника привлекли к ответственности за препятствование проезду машины скорой помощи во Владивостоке. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Накануне в районе дома по адресу улица Нейбута, 21, произошел инцидент, получивший широкий отклик в социальных сетях. Женщина, управлявшая автомобилем Nissan Terrano, отказалась пропускать карету cкорой помощи. По словам очевидцев, дама изначально повела себя неуважительно и долго настаивала на своей правоте, мотивируя отказ сдать назад банальным неумением ездить. В итоге автомобилю, спешащему на вызов, пришлось стоять, пока к месту разборки не подоспел супруг горе-автолюбительницы. Под всеобщие возгласы и негодования, мужчина отъехал назад, пропустив скорую. Вступившись за жену, он коротко заметил, что она действительно не умеет ездить задним ходом.

В тот же день правоохранительные органы отреагировали на случившееся. По данному факту полиция провела проверку. Видеозапись полицейские приобщили к материалам административного расследования. Инспекторы ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку установили личность водителя, грубо нарушившего правила дорожного движения. 35-летняя женщина-водитель свою вину отрицать не стала.

Нарушительница привлечена к административной ответственности за непредставление преимущества в движении карете скорой помощи. Как стало известно, в 2017 году женщину уже штрафовали за нарушение скоростного режима.

Полиция благодарит бдительных граждан, проинформировавших органы внутренних дел о факте грубого нарушения правил дорожного движения.

#Новости#Происшествие#Дорожное движение
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