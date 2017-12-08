Солдат ВВО подкармливают салом и луком на время морозов

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что зимой 2013 года больше ста солдат оказались на больничных койках. Как выяснила военная прокуратура ВВО, виновными в большинстве случаев оказались командиры, которые переморозили подчинённых занятиями на свежем воздухе. После этого на время сильных морозов в воинских частях отказались от зарядки на улице и построений на плацу, сократили занятия на полигонах. А для профилактики солдат кормили ударными порциями лука и чеснока.