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Posted 7 декабря 2017, 23:58

Published 7 декабря 2017, 23:58

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Солдат ВВО подкармливают салом и луком на время морозов

7 декабря 2017, 23:58
Сюжет
ВВО
На полигонах развернули больше 500 пунктов обогрева

На учебно-тренировочных комплексах и других полевых учебных объектах Восточного военного округа развернули больше 500 специализированных пунктов обогрева. Военнослужащим, которые находятся на полевых занятиях, выдают горячий чай и сгущённое молоко, хлеб с салом и лук.

Пункты обогрева поставили из-за резкого понижения среднесуточной температуры воздуха. Их количество зависит от площади полигона и числа привлечённых к полевым занятиям военнослужащих. Чтобы палатки, в которых солдаты могут погреться. Работали постоянно, в Восточном военном округе заготовили запасы топлива.

Как сообщает пресс-служба ВВО, чтобы солдаты не заболели, командиры и руководители занятий корректируют время нахождения открытом воздухе. Длительность пребывания на улице зависит от погодных условий и температуры воздуха.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что зимой 2013 года больше ста солдат оказались на больничных койках. Как выяснила военная прокуратура ВВО, виновными в большинстве случаев оказались командиры, которые переморозили подчинённых занятиями на свежем воздухе. После этого на время сильных морозов в воинских частях отказались от зарядки на улице и построений на плацу, сократили занятия на полигонах. А для профилактики солдат кормили ударными порциями лука и чеснока.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Дальний Восток#ВВО#Мороз#Пункт обогрева
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