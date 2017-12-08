Солдат ВВО подкармливают салом и луком на время морозов

Posted 7 декабря 2017, 23:58
Published 7 декабря 2017, 23:58
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
На учебно-тренировочных комплексах и других полевых учебных объектах Восточного военного округа развернули больше 500 специализированных пунктов обогрева. Военнослужащим, которые находятся на полевых занятиях, выдают горячий чай и сгущённое молоко, хлеб с салом и лук.
Пункты обогрева поставили из-за резкого понижения среднесуточной температуры воздуха. Их количество зависит от площади полигона и числа привлечённых к полевым занятиям военнослужащих. Чтобы палатки, в которых солдаты могут погреться. Работали постоянно, в Восточном военном округе заготовили запасы топлива.
Как сообщает пресс-служба ВВО, чтобы солдаты не заболели, командиры и руководители занятий корректируют время нахождения открытом воздухе. Длительность пребывания на улице зависит от погодных условий и температуры воздуха.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что зимой 2013 года больше ста солдат оказались на больничных койках. Как выяснила военная прокуратура ВВО, виновными в большинстве случаев оказались командиры, которые переморозили подчинённых занятиями на свежем воздухе. После этого на время сильных морозов в воинских частях отказались от зарядки на улице и построений на плацу, сократили занятия на полигонах. А для профилактики солдат кормили ударными порциями лука и чеснока.