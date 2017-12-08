Во Владивостоке откроют 50 ёлочных базаров - адреса

Posted 8 декабря 2017, 01:22
Published 8 декабря 2017, 01:22
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
На следующей неделе в приморской столице начнут работу ёлочные базары. Точки по продаже новогодних деревьев развернутся во всех районах Владивостока 12 декабря, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По данным пресс-службы городской администрации, в ближайший вторник в краевом центре откроется сразу 50 площадок по продаже главного новогоднего атрибута.
Ёлки в краевой центр привозят из Кавалеровского, Дальнегорского, Чугуевского и других районов Приморского края. Как сообщили в отделе потребительского рынка управления экономии и развития предпринимательства администрации Владивостока, разрешения на реализацию деревьев предпринимателям выдавались при условии заключения договоров с компаниями, занимающимися утилизацией бытовых отходов, в том числе, оставшихся не проданными ёлок.
Ёлочные базары традиционно появляются в приморской столице в середине декабря. Однако нередко их продажа начинается ещё раньше – правда, нелегальная. А вот перед самым Новым годом в краевом центре деревья иногда раздают бесплатно, что доводит горожан до истерик.
РИА «Восток-Медиа» публикует полный список адресов, где развернутся ёлочные базары в этом году: