Во Владивостоке откроют 50 ёлочных базаров - адреса

Ёлочные базары традиционно появляются в приморской столице в середине декабря. Однако нередко их продажа начинается ещё раньше – правда, нелегальная. А вот перед самым Новым годом в краевом центре деревья иногда раздают бесплатно, что доводит горожан до истерик.