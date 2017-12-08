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Posted 8 декабря 2017, 01:22

Published 8 декабря 2017, 01:22

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Во Владивостоке откроют 50 ёлочных базаров - адреса

8 декабря 2017, 01:22
Новогодние деревья горожане смогут купить уже на следующей неделе

На следующей неделе в приморской столице начнут работу ёлочные базары. Точки по продаже новогодних деревьев развернутся во всех районах Владивостока 12 декабря, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным пресс-службы городской администрации, в ближайший вторник в краевом центре откроется сразу 50 площадок по продаже главного новогоднего атрибута.

Ёлки в краевой центр привозят из Кавалеровского, Дальнегорского, Чугуевского и других районов Приморского края. Как сообщили в отделе потребительского рынка управления экономии и развития предпринимательства администрации Владивостока, разрешения на реализацию деревьев предпринимателям выдавались при условии заключения договоров с компаниями, занимающимися утилизацией бытовых отходов, в том числе, оставшихся не проданными ёлок.

Ёлочные базары традиционно появляются в приморской столице в середине декабря. Однако нередко их продажа начинается ещё раньше – правда, нелегальная. А вот перед самым Новым годом в краевом центре деревья иногда раздают бесплатно, что доводит горожан до истерик.

РИА «Восток-Медиа» публикует полный список адресов, где развернутся ёлочные базары в этом году:

  • Партизанский проспект, 37
  • проспект 100-летия Владивостока, 50
  • проспект 100-летия Владивостока, 62
  • проспект 100-летия Владивостока, 62
  • проспект Красного Знамени, 114
  • проспект Красного Знамени, 114
  • проспект Красного Знамени, 114
  • проспект Красного Знамени, 164
  • проспект Красного Знамени, 73
  • проспект Красного Знамени, 90
  • Адмирала Кузнецова, 49
  • Анны Щетининой, 19
  • Борисенко, 10/7
  • Верхнепортовая, 68
  • Верхнепортовая, 68
  • Воронежская, 1
  • Всеволода Сибирцева, 67
  • Добровольского, 13
  • Карбышева, 12
  • Карбышева, 52
  • Карла Жигура, 48
  • Карьерная, 22
  • Кипарисовая, 22
  • Кирова, 32
  • Крыгина, 15
  • Крыгина, 15
  • Лермонтова, 62
  • Лермонтова, 75
  • Луговая, 85
  • Маковского, 210
  • Нахимова, 1
  • Постышева, 47
  • Русская, 52
  • Русская, 68/1
  • Сабанеева, 16
  • Светланская, 177
  • Толстого, 27
  • Уральская, 6
  • Фадеева, 12 б
  • Фадеева, 32
  • Фадеева, 47
  • Аллилуева, 6
  • Луговая, 58
  • Океанский проспект, 41
  • Руднева, 13 в, строение 3
  • Руднева, 1 б
  • Луговая, 1а
  • Луговая , 1а
  • Проспект 100-летия Владивостока, 60
  • Шилкинская, 21.
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