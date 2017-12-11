vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря 2017, 08:47

Published 11 декабря 2017, 08:47

Modified 17 февраля, 19:07

Updated 17 февраля, 19:07

Инструктор из Владивостока прославился на российском телешоу

11 декабря 2017, 08:47
За победу в финале передачи сразятся два дальневосточника

29-летний житель Владивостока стал финалистом телепроекта «Русский ниндзя», который транслируется на Первом канале. Парень попал в полуфинал и успешно прошёл сложнейшую полосу препятствий, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Инструктор по аэротрубе Алексей Чижов с лёгкостью преодолел все преграды на своём пути. Ведущие телешоу Тимур Соловьёв, Юлианна Караулова и Евгений Савин предположили, что в этом ему помогло систематическое употребление морепродуктов, которыми славится Приморье. Однако финалист отметил, что успеху сопутствовала хорошая подготовка и всесторонняя координация.

Алексей стал не единственным дальневосточником, который попал в финал передачи. Компанию ему составил хабаровчанин Николай Журавлёв.

Теперь участники шоу поборются за главный приз в 5 миллионов рублей от телепроекта «Русский ниндзя». Это российская версия культового формата Ninja Warrior – программы японского телеканала TBS. Передача приобрела мировую известность благодаря фирменной полосе препятствий «Гора Мидорияма».

#Видео#Телешоу
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика