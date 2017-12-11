Инструктор из Владивостока прославился на российском телешоу

Инструктор по аэротрубе Алексей Чижов с лёгкостью преодолел все преграды на своём пути. Ведущие телешоу Тимур Соловьёв, Юлианна Караулова и Евгений Савин предположили, что в этом ему помогло систематическое употребление морепродуктов, которыми славится Приморье. Однако финалист отметил, что успеху сопутствовала хорошая подготовка и всесторонняя координация.