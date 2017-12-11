Инструктор из Владивостока прославился на российском телешоу

Posted 11 декабря 2017, 08:47
Published 11 декабря 2017, 08:47
Modified 17 февраля, 19:07
Updated 17 февраля, 19:07
29-летний житель Владивостока стал финалистом телепроекта «Русский ниндзя», который транслируется на Первом канале. Парень попал в полуфинал и успешно прошёл сложнейшую полосу препятствий, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Инструктор по аэротрубе Алексей Чижов с лёгкостью преодолел все преграды на своём пути. Ведущие телешоу Тимур Соловьёв, Юлианна Караулова и Евгений Савин предположили, что в этом ему помогло систематическое употребление морепродуктов, которыми славится Приморье. Однако финалист отметил, что успеху сопутствовала хорошая подготовка и всесторонняя координация.
Алексей стал не единственным дальневосточником, который попал в финал передачи. Компанию ему составил хабаровчанин Николай Журавлёв.
Теперь участники шоу поборются за главный приз в 5 миллионов рублей от телепроекта «Русский ниндзя». Это российская версия культового формата Ninja Warrior – программы японского телеканала TBS. Передача приобрела мировую известность благодаря фирменной полосе препятствий «Гора Мидорияма».