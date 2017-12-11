Массовое отравление в Приморье: врачи рассказали о трёхлетних пациентах

Posted 11 декабря 2017, 04:38
Published 11 декабря 2017, 04:38
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
В инфекционном отделении находкинской больницы с признаками отравления находится уже четыре трёхлетних малыша. Все они – воспитанники шестой группы детского сада № 45, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Как рассказал журналисту РИА «Восток-Медиа» исполняющий обязанности главного врача центральной городской больницы Владимир Якушин, в данный момент в отделении лежат четыре трёхлетних малыша из садика № 45.
«У детей состояние средней тяжести, они получают всё необходимое лечение. Температура в норме, через несколько дней, когда будут результаты всех анализов, станет ясно, какая инфекция стала причиной такого состояния детей», — сказал Владимир Якушин во время разговора с журналистом РИА «Восток-Медиа»
Тем временем сотрудники детского сада сообщили родителям о проходящей сегодня в группе дезинфекции. По их словам, все мероприятия профилактического характера производятся согласно инструкциям. Работники Роспотребнадзора приступили к эпидемиологическому расследованию, а детский сад завтра, 12 декабря, закроют на обработку. Эксперты в ходе санитарно-эпидемиологического расследования проверят учреждение на наличие нарушений санитарного законодательства.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье произошло массовое отравление в детском садике. Несколько малышей – воспитанников дошкольного учреждения № 45 в Находке - с рвотой и высокой температурой попали в больницу.