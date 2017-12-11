Массовое отравление в Приморье: врачи рассказали о трёхлетних пациентах

«У детей состояние средней тяжести, они получают всё необходимое лечение. Температура в норме, через несколько дней, когда будут результаты всех анализов, станет ясно, какая инфекция стала причиной такого состояния детей», — сказал Владимир Якушин во время разговора с журналистом РИА «Восток-Медиа»