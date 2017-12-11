Стройки в Хабаровске рискуют остаться без света

Posted 11 декабря 2017, 04:22
Published 11 декабря 2017, 04:22
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Без электроэнергии в ближайшее время рискуют остаться строительные площадки Хабаровска и пригорода. Коммерческие компании, возводящие малоэтажные дома, накопили долги перед энергетиками. Первый этап массовых отключений начнётся 14 декабря.
Первыми в очереди на ограничение электроснабжения стоят объекты ООО «Первый семейный комплекс», активно застраивающего жилыми домами село Тополево в Хабаровском районе. В лидерах среди должников стало и ООО «Свой дом», которое воздвигает многоквартирные дома в северной части города. Весной этого года площадку застройщика уже отключали за неуплату.
Также в списке неплательщиков значатся ООО «Любимый дом», ООО «Техносити» и ООО «Мастер»— все они являются застройщиками малоэтажных жилых домов бюджетного типа. К их площадкам также ограничат подачу электроэнергии, пока компании не оплатят счета. Как сообщает пресс-служба филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети», общая сумма задолженности исчисляется сотнями тысяч рублей.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что застройщиков-должников уже отключали от электроэнергии. Так, в октябре этого года без света остался ООО «Тополек». Первым энергетики обесточили трёхэтажный дом на улице Луговой, 4. Вопросы к компании у энергетиков возникают не впервые: в 2016 году по решению суда компанию обязали возместить расходы на технологическое присоединение стройобъектов, а также выплатить неустойку. Общая сумма составила больше 600 тысяч рублей.