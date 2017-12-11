Стройки в Хабаровске рискуют остаться без света

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что застройщиков-должников уже отключали от электроэнергии. Так, в октябре этого года без света остался ООО «Тополек». Первым энергетики обесточили трёхэтажный дом на улице Луговой, 4. Вопросы к компании у энергетиков возникают не впервые: в 2016 году по решению суда компанию обязали возместить расходы на технологическое присоединение стройобъектов, а также выплатить неустойку. Общая сумма составила больше 600 тысяч рублей.