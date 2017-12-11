vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря 2017, 04:22

Published 11 декабря 2017, 04:22

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

Стройки в Хабаровске рискуют остаться без света

11 декабря 2017, 04:22
Сюжет
Строительство
Компании, возводящие малоэтажные дома, задолжали энергетикам

Без электроэнергии в ближайшее время рискуют остаться строительные площадки Хабаровска и пригорода. Коммерческие компании, возводящие малоэтажные дома, накопили долги перед энергетиками. Первый этап массовых отключений начнётся 14 декабря.

Первыми в очереди на ограничение электроснабжения стоят объекты ООО «Первый семейный комплекс», активно застраивающего жилыми домами село Тополево в Хабаровском районе. В лидерах среди должников стало и ООО «Свой дом», которое воздвигает многоквартирные дома в северной части города. Весной этого года площадку застройщика уже отключали за неуплату.

Также в списке неплательщиков значатся ООО «Любимый дом», ООО «Техносити» и ООО «Мастер»— все они являются застройщиками малоэтажных жилых домов бюджетного типа. К их площадкам также ограничат подачу электроэнергии, пока компании не оплатят счета. Как сообщает пресс-служба филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети», общая сумма задолженности исчисляется сотнями тысяч рублей.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что застройщиков-должников уже отключали от электроэнергии. Так, в октябре этого года без света остался ООО «Тополек». Первым энергетики обесточили трёхэтажный дом на улице Луговой, 4. Вопросы к компании у энергетиков возникают не впервые: в 2016 году по решению суда компанию обязали возместить расходы на технологическое присоединение стройобъектов, а также выплатить неустойку. Общая сумма составила больше 600 тысяч рублей.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Строительство#Долги#Электроэнергия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика