Тихоокеанский флот объявил режим повышенной готовности

Posted 11 декабря 2017, 06:21
Published 11 декабря 2017, 06:21
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
В местах дислокации сил Тихоокеанского флота объявлен режим повышенной штормовой готовности. По данным гидрометеорологического центра, сила ветра в регионе в порывах достигает 25-30 метров в секунду, а высота волны в открытом море - более 2 метров, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу ВВО по Тихоокеанскому флоту.
В связи с ухудшением погоды в пунктах постоянного базирования боевых кораблей флота военные провели соответствующую подготовку к усилению ветра и волнения. Служащие завели дополнительные швартовые концы, усилили дежурно-вахтенную службу, произвели герметизацию кораблей. На данный момент также ведутся графики учёта атмосферного давления и скорости ветра. К стихии подготовились аварийные отряды и суда обеспечения. Все средства борьбы за живучесть находятся в повышенной готовности.
В период прохождения циклона военные ограничили использование авиационной техники морской авиации. Штормовая погода не повлияет на боеготовность соединений и воинских частей Тихоокеанского флота, дежурные силы флота несут службу в штатном режиме.