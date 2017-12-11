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Posted 11 декабря 2017, 06:21

Published 11 декабря 2017, 06:21

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Тихоокеанский флот объявил режим повышенной готовности

11 декабря 2017, 06:21
Сюжет
ТОФ
Все средства борьбы за живучесть переведены в особый порядок

В местах дислокации сил Тихоокеанского флота объявлен режим повышенной штормовой готовности. По данным гидрометеорологического центра, сила ветра в регионе в порывах достигает 25-30 метров в секунду, а высота волны в открытом море - более 2 метров, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу ВВО по Тихоокеанскому флоту.

В связи с ухудшением погоды в пунктах постоянного базирования боевых кораблей флота военные провели соответствующую подготовку к усилению ветра и волнения. Служащие завели дополнительные швартовые концы, усилили дежурно-вахтенную службу, произвели герметизацию кораблей. На данный момент также ведутся графики учёта атмосферного давления и скорости ветра. К стихии подготовились аварийные отряды и суда обеспечения. Все средства борьбы за живучесть находятся в повышенной готовности.

В период прохождения циклона военные ограничили использование авиационной техники морской авиации. Штормовая погода не повлияет на боеготовность соединений и воинских частей Тихоокеанского флота, дежурные силы флота несут службу в штатном режиме.

#Новости#Общество#ТОФ#Штормовое предупреждение#Тихоокеанский флот
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