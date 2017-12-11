Тихоокеанский флот объявил режим повышенной готовности

В связи с ухудшением погоды в пунктах постоянного базирования боевых кораблей флота военные провели соответствующую подготовку к усилению ветра и волнения. Служащие завели дополнительные швартовые концы, усилили дежурно-вахтенную службу, произвели герметизацию кораблей. На данный момент также ведутся графики учёта атмосферного давления и скорости ветра. К стихии подготовились аварийные отряды и суда обеспечения. Все средства борьбы за живучесть находятся в повышенной готовности.