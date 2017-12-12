Ответственные за лов рыбы в Хабаровском крае отчитаются перед депутатами

Posted 12 декабря 2017, 00:42
Published 12 декабря 2017, 00:42
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб в Хабаровском крае способна самостоятельно улучшить ситуацию, сложившуюся на Амуре в 2017 году. Такое мнение в беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» выразил глава фракции ЛДПР в Законодательной Думе региона, заместитель председателя постоянного думского комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Вячеслав Фургал.
«Сегодня ситуация такая: наука даёт прогноз, сколько рыбы можно изъять, а комиссия начинает делить этот объём: предприятиям, представителям КМНС и так далее, кто сколько имеет право добыть. При этом в составе этой комиссии — две трети федералов и треть представителей субъекта, председатель её — губернатор края. И именно этот орган даёт команду начать рыбалку и команду прекратить рыбалку, решает всё», — отметил депутат.
Он добавил, что общероссийские правила рыболовства определяют лишь общие «правила игры», а нюансами занимается комиссия на месте. Народные избранники намерены потребовать, чтобы на следующий год были определены чёткие и прозрачные условия для всех, кто занимается добычей рыбы на Амуре, в том числе — «проходные дни» и конкретные и жёсткие объёмы вылова.
«Это всё в их полномочиях. И вся беда этого года — из-за недостаточно качественной работы этого органа. Сегодня у нас дела идут так: даже финансирование науки на 60 процентов зависит не от бюджета, а от рыбопромышленников. Есть вопросы. И комиссия должна выявить всех недобросовестных рыбопромышленников, которые не платят налоги, нарушают правила рыболовства, и урезать в лимитах, беспощадно вычистить их. Комиссия должна решить и все вопросы по доступной, социальной рыбе», — сказал Вячеслав Фургал.
Он добавил, что депутаты Законодательной Думы региона не располагают полномочиями взять под контроль деятельность краевой комиссии по вылову. При этом собеседник пообещал, что за работой рыбопромышленников и других физических и юридических лиц, которые осуществляют рыболовство на Амуре, парламентарии будут следить особенно пристально.