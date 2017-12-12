Ответственные за лов рыбы в Хабаровском крае отчитаются перед депутатами

«Это всё в их полномочиях. И вся беда этого года — из-за недостаточно качественной работы этого органа. Сегодня у нас дела идут так: даже финансирование науки на 60 процентов зависит не от бюджета, а от рыбопромышленников. Есть вопросы. И комиссия должна выявить всех недобросовестных рыбопромышленников, которые не платят налоги, нарушают правила рыболовства, и урезать в лимитах, беспощадно вычистить их. Комиссия должна решить и все вопросы по доступной, социальной рыбе», — сказал Вячеслав Фургал.