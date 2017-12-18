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Posted 18 декабря 2017, 09:05

Published 18 декабря 2017, 09:05

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

Следственные органы занялись проблемным приморским судном «Екатерина»

18 декабря 2017, 09:05
Члены экипажа заявили, что долги по зарплате превысили 130 тысяч долларов

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ выясняет подробности последних событий вокруг судна «Екатерина», портом приписки которого является Владивосток. Следственные органы в Приморском крае проводят процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьёй 145.1 УК РФ (Невыплата заработной платы), сообщила РИА «Восток-Медиа» старший помощник руководителя управления Дарья Немцева.

Правоохранительные органы рассмотрят достоверность всех изложенных в СМИ сведений, установят точный размер невыплаченной заработной платы, а также проверят иные значимые обстоятельства. Далее уже будет вынесено процессуальное решение.

Ранее экипаж транспортного рефрижератора «Екатерина» обратился в профсоюз за помощью в погашении долгов по зарплате. По заявлению экипажа, сумма превысила 130 тысяч долларов. По словам моряков, судовладелец намерен продать судно, а экипаж, который три месяца был в рейсе, списать без соответствующих заявлений и без зарплаты. На данный момент транспорт находится в порту Зарубино.

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