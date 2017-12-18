Следственные органы занялись проблемным приморским судном «Екатерина»

Ранее экипаж транспортного рефрижератора «Екатерина» обратился в профсоюз за помощью в погашении долгов по зарплате. По заявлению экипажа, сумма превысила 130 тысяч долларов. По словам моряков, судовладелец намерен продать судно, а экипаж, который три месяца был в рейсе, списать без соответствующих заявлений и без зарплаты. На данный момент транспорт находится в порту Зарубино.