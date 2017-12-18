Следственные органы занялись проблемным приморским судном «Екатерина»

Posted 18 декабря 2017, 09:05
Published 18 декабря 2017, 09:05
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ выясняет подробности последних событий вокруг судна «Екатерина», портом приписки которого является Владивосток. Следственные органы в Приморском крае проводят процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьёй 145.1 УК РФ (Невыплата заработной платы), сообщила РИА «Восток-Медиа» старший помощник руководителя управления Дарья Немцева.
Правоохранительные органы рассмотрят достоверность всех изложенных в СМИ сведений, установят точный размер невыплаченной заработной платы, а также проверят иные значимые обстоятельства. Далее уже будет вынесено процессуальное решение.
Ранее экипаж транспортного рефрижератора «Екатерина» обратился в профсоюз за помощью в погашении долгов по зарплате. По заявлению экипажа, сумма превысила 130 тысяч долларов. По словам моряков, судовладелец намерен продать судно, а экипаж, который три месяца был в рейсе, списать без соответствующих заявлений и без зарплаты. На данный момент транспорт находится в порту Зарубино.