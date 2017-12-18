Уникальный для Приморья автомобиль угодил в аварию

Американский «автомобиль будущего» является настоящей редкостью для Приморского края – хотя жители региона наверняка слышали об этом проекте миллиардера Илона Маска. Американская «Тесла» является одним из наиболее спорных проектов нынешней автомобильной промышленности. Довольно большое количество недостатков, высокая цена – при действительно бешеном пиаре. Кроме того, эксперты указывают на убыточность «Теслы», которой удаётся выживать сугубо за счёт государственных дотаций. Впрочем, как минимум одного из жителей Приморья мало заботят все эти досужие размышления, раз он приобрел себе электромобиль.