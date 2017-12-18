Уникальный для Приморья автомобиль угодил в аварию

Posted 18 декабря 2017, 01:52
Published 18 декабря 2017, 01:52
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Рабочая неделя в Приморье началась с дорожных происшествий. В одной из аварий пострадал редкий для региона автомобиль, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Сегодня утром на дорогах Приморского края произошло сразу несколько ДТП. Одно из них оказалась в высшей степени необычным – из-за его участников. На дороге в аэропорт Владивостока столкнулись джип и электромобиль Tesla. Виновником происшествия, судя по всему, стал водитель внедорожника, который не соблюдал дистанцию. Как отмечают очевидцы, из-за аварии на дороге собралась огромная пробка.
Американский «автомобиль будущего» является настоящей редкостью для Приморского края – хотя жители региона наверняка слышали об этом проекте миллиардера Илона Маска. Американская «Тесла» является одним из наиболее спорных проектов нынешней автомобильной промышленности. Довольно большое количество недостатков, высокая цена – при действительно бешеном пиаре. Кроме того, эксперты указывают на убыточность «Теслы», которой удаётся выживать сугубо за счёт государственных дотаций. Впрочем, как минимум одного из жителей Приморья мало заботят все эти досужие размышления, раз он приобрел себе электромобиль.
РИА «Восток-Медиа» писало, что за последние сутки в Приморском крае произошло сразу несколько серьёзных аварий. Большая часть из них случилась во Владивостоке. Причиной этих инцидентов стало превышение скорости и (в одном случае) алкоголь.