Во Владивостоке пострадавший виадук вновь открыли для пешеходов

Тем временем полицейские установили, что за рулём Subaru Impreza, которая въехала в лестницу виадука, сидел 26-летний мужчина. В автомобиле также находились двое пассажиров — женщины 1988 и 1989 года рождения. На момент происшествия стаж водителя составил восемь лет, в 2017 году автомобилист к административной ответственности за нарушение правил не привлекался. Стражи правопорядка продолжают выяснять все обстоятельства ДТП.