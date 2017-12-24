Во Владивостоке пострадавший виадук вновь открыли для пешеходов

Posted 24 декабря 2017, 06:15
Published 24 декабря 2017, 06:15
Modified 18 февраля, 06:50
Updated 18 февраля, 06:50
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии во Владивостоке, в результате которой разрушилась лестница на виадук. Движение по надземному переходу уже открыли.
По информации пресс-службы администрации города, по виадуку районе Некрасовского путепровода вновь можно ходить. Исключение составляет один лестничный спуск к остановке транспорта на Некрасовском мосту — движение там на время ремонта закрыто.
Тем временем полицейские установили, что за рулём Subaru Impreza, которая въехала в лестницу виадука, сидел 26-летний мужчина. В автомобиле также находились двое пассажиров — женщины 1988 и 1989 года рождения. На момент происшествия стаж водителя составил восемь лет, в 2017 году автомобилист к административной ответственности за нарушение правил не привлекался. Стражи правопорядка продолжают выяснять все обстоятельства ДТП.
РИА «Восток-Медиа» писало, что авария произошла сегодня, 24 декабря, ранним утром. В лестницу виадука на большой скорости въехала Subaru Impreza. В результате ДТП бетонные конструкции оказались существенно повреждены. Нескольких пострадавших увезли с места происшествия в больницу. В администрации Владивостока заверили, что восстановлением лестницы займутся в ближайшее время, а пока горожанам рекомендовали переходить дорогу под путепроводом.