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Posted 24 декабря 2017, 06:15

Published 24 декабря 2017, 06:15

Modified 18 февраля, 06:50

Updated 18 февраля, 06:50

Во Владивостоке пострадавший виадук вновь открыли для пешеходов

24 декабря 2017, 06:15
Сюжет
Полиция
Полиция выясняет обстоятельства аварии, из-за которой разрушилась лестница

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии во Владивостоке, в результате которой разрушилась лестница на виадук. Движение по надземному переходу уже открыли.

По информации пресс-службы администрации города, по виадуку районе Некрасовского путепровода вновь можно ходить. Исключение составляет один лестничный спуск к остановке транспорта на Некрасовском мосту — движение там на время ремонта закрыто.

Тем временем полицейские установили, что за рулём Subaru Impreza, которая въехала в лестницу виадука, сидел 26-летний мужчина. В автомобиле также находились двое пассажиров — женщины 1988 и 1989 года рождения. На момент происшествия стаж водителя составил восемь лет, в 2017 году автомобилист к административной ответственности за нарушение правил не привлекался. Стражи правопорядка продолжают выяснять все обстоятельства ДТП.

РИА «Восток-Медиа» писало, что авария произошла сегодня, 24 декабря, ранним утром. В лестницу виадука на большой скорости въехала Subaru Impreza. В результате ДТП бетонные конструкции оказались существенно повреждены. Нескольких пострадавших увезли с места происшествия в больницу. В администрации Владивостока заверили, что восстановлением лестницы займутся в ближайшее время, а пока горожанам рекомендовали переходить дорогу под путепроводом.

#Новости#Общество#Владивосток#Полиция#Надземные переходы#ДТП
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