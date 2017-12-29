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Posted 29 декабря 2017, 03:06

Published 29 декабря 2017, 03:06

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Перевозчикам в Комсомольске дадут подольше поспать

29 декабря 2017, 03:06
Сюжет
Общественный транспорт
Автобусы и трамваи выйдут на маршруты в 10:00

По поручению главы Комсомольска-на-Амуре трамваи и пассажирские автобусы начнут работу 1 января позже обычного. В первый день нового года общественный транспорт выйдет на маршруты в 10:00.

До 12:00 на линиях будет работать половина подвижного состава. В обед все машины выйдут на графики и начнут работать по расписанию для выходных дней. Как сообщает пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре, по выходному графику общественный транспорт будет курсировать со 2 по 8 января.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что расписание изменят и перевозчики в дальневосточной столице. В первые три дня нового года до 9:00 на дороги города будет выходить 50 % общественного транспорта. Полным составом автобусы, трамваи и троллейбусы начнут работать на маршрутах к 11:00.

С 4 по 8 января пассажирский транспорт начнёт работать по обычному расписанию. Не произойдёт изменений в работе перевозчиков и 31 декабря. Продлевать графики в краевом центре не будут. Информацию о наличии транспорта на линии и о прогнозе его прибытия на определённый остановочный пункт можно уточнить у диспетчера межотраслевого навигационно-информационного центра по телефону (4212) 91-02-07.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Комсомольск-на-Амуре#Общественный транспорт#Новый год#Выходные дни
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