Перевозчикам в Комсомольске дадут подольше поспать

С 4 по 8 января пассажирский транспорт начнёт работать по обычному расписанию. Не произойдёт изменений в работе перевозчиков и 31 декабря. Продлевать графики в краевом центре не будут. Информацию о наличии транспорта на линии и о прогнозе его прибытия на определённый остановочный пункт можно уточнить у диспетчера межотраслевого навигационно-информационного центра по телефону (4212) 91-02-07.