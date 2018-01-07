Сотни хабаровчан встретили Рождество Христово в кафедральном соборе

«Каждый год Святая Церковь радостно напоминает нам о явлении миру Спасителя, который пришёл на нашу землю, чтобы понести всю тяжесть человеческой жизни, чтобы освободить нас от власти греха и воссоединить с нашим создателем. Всемогущий и всещедрый Бог, природа которого — доброта, воля которого — сила, дело которого — милосердие, став человеком, снизошёл к нам, чтобы в жестоком, полном страданий и несправедливости мире Своей жизнью и смертью проповедовать милосердие, всепрощение и любовь», — отметил он.