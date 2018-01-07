Сотни хабаровчан встретили Рождество Христово в кафедральном соборе

Posted 7 января 2018, 01:04
Published 7 января 2018, 01:04
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Традиционно в кафедральный собор в ночь с 6 на 7 января съезжается больше всего прихожан: не только хабаровчан, но и тех, кто живёт за сотни километров от дальневосточной столицы. Около тысячи человек собрались в храме к 23 часам по местному времени.
За ходом богослужения жители Хабаровского края, не попавшие на богослужение, могли наблюдать в прямом эфире краевого телеканала. Литургию святителя Василия Великого возглавил митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир, который до этого обратился к православным с рождественским посланием.
«Каждый год Святая Церковь радостно напоминает нам о явлении миру Спасителя, который пришёл на нашу землю, чтобы понести всю тяжесть человеческой жизни, чтобы освободить нас от власти греха и воссоединить с нашим создателем. Всемогущий и всещедрый Бог, природа которого — доброта, воля которого — сила, дело которого — милосердие, став человеком, снизошёл к нам, чтобы в жестоком, полном страданий и несправедливости мире Своей жизнью и смертью проповедовать милосердие, всепрощение и любовь», — отметил он.
В канун Рождества верующих также поздравил губернатор края Вячеслав Шпорт.
«На протяжении многих веков Рождество дарит людям негасимый свет веры и надежды. Обращает нас к вечным ценностям, которые лежат в основе христианства и питают православную культуру. Рождественские торжества приносят в нашу жизнь согласие и взаимное уважение», отметил он.
Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в преддверии Рождества инспекторы Госпожнадзора посетили 24 религиозных учреждения, чтобы проверить соблюдение требований пожарной безопасности. Со служителями церквей сотрудники МЧС России провели беседы о мерах пожарной безопасности, проверили их практические знания, а также отработали действия в случае возникновения пожара.