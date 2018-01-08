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Posted 8 января 2018, 08:03

Published 8 января 2018, 08:03

Modified 17 февраля, 19:08

Updated 17 февраля, 19:08

Родители новорождённых первенцев могут подать заявления с 9 января

8 января 2018, 08:03
В Хабаровском крае семьи с низким доходом будут получать около 13,5 тысячи рублей

В первый рабочий день после праздничных выходных в Хабаровском крае начнётся приём заявлений на оформление пособия за первого ребёнка. Об этом сегодня, 8 января, напомнила пресс-служба правительства региона. Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа» в конце 2017 года, выплаты для родителей с низкой зарплатой предусмотрены в федеральном бюджете.

За первенцев, появившихся на свет в 2018 году, семьи Хабаровского края будут получать около 13,5 тысячи руб. С 9 января уже можно подать документы для получения ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) за первого ребёнка.

На такое пособие могут рассчитывать семьи, у которых ежемесячный доход на одного человека не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную за второй квартал года, предшествующий году обращения за назначением указанной выплаты. В Хабаровском крае это 20 710,5 рублей.

Таким образом, семья из трёх человек имеет право на получение ЕДВ, если общий доход не превышает 62131,5 рублей в месяц. Пособие в размере 13386 рублей будет выплачиваться до достижения ребенком полутора лет.

Документы на оформление пособия принимают сотрудники центров социальной поддержки населения по месту жительства, а также МФЦ.

#Новости#Хабаровский край#Общество
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