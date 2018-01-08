Родители новорождённых первенцев могут подать заявления с 9 января

В первый рабочий день после праздничных выходных в Хабаровском крае начнётся приём заявлений на оформление пособия за первого ребёнка. Об этом сегодня, 8 января, напомнила пресс-служба правительства региона. Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа» в конце 2017 года, выплаты для родителей с низкой зарплатой предусмотрены в федеральном бюджете.