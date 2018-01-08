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Posted 8 января 2018, 02:32

Published 8 января 2018, 02:32

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение

8 января 2018, 02:32
Синоптики прогнозируют на территории региона сильный снег и метель

Только что появилась информация «Примгидромета» о том, что на востоке Приморского края объявлено штормовое предупреждение. Синоптики рассказали, что там ожидается не только сильный снег, но и метель, гололедица.

В связи со смещением активных фронтальных разделов над территорией Приморского края вечером 8 января на юго-востоке, а также ночью и днём 9 января в восточных и центральных районах края местами ожидается сильный снег с количеством 6–15 мм за 12 часов и менее. На северо–востоке края местами пройдёт очень сильный снег с количеством более 20 мм за 12 часов и менее.

Ожидаются гололёдные явления, на побережье местами метель при ветре 18–23 метров в секунду. На дорогах – гололедица и снежный накат.

Ранее мэрия Владивостока обратилась к автомобилистам в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков.

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