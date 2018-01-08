В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение

В связи со смещением активных фронтальных разделов над территорией Приморского края вечером 8 января на юго-востоке, а также ночью и днём 9 января в восточных и центральных районах края местами ожидается сильный снег с количеством 6–15 мм за 12 часов и менее. На северо–востоке края местами пройдёт очень сильный снег с количеством более 20 мм за 12 часов и менее.