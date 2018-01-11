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Posted 11 января 2018, 03:40

Published 11 января 2018, 03:40

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Приморец расстрелял школьника из «травмата»

11 января 2018, 03:40
Тридцатилетний мужчина поругался с подростком в кафе

В Приморье произошла очередная «разборка» со стрельбой. В этом конфликте пострадал старшеклассник, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Приморский край снова отметился криминальной историей со стрельбой из «травмата». В этот раз одним из участников «разборки» стал 17-летний школьник. Паренёк из Надеждинского района отдыхал в кафе города Артём. Там он поругался с неизвестным мужчиной. Словесная перепалка переросла в драку. У мужчины оказался аргумент повесомее, чем кулаки. Он достал травматический пистолет и выстрелил в школьника. После этого приморец убежал.

Полицейским удалось достаточно быстро найти стрелка. Им оказался 32-летний житель Артёма. Как сообщили в пресс-службе приморского управления МВД, подозреваемый во всём сознался. Сейчас против него возбудили дело по 111 статье Уголовного кодекса («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Дальневосточники довольно часто занимаются стрельбой из «травматики» - в своих оппонентов или просто случайных прохожих. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о неадекватном жителе Хабаровска, который практиковался в стрельбе по проезжающим машинам. Накануне он сильно напился с друзьями. После застолья зашёл домой, где взял оружие и ушёл «искать приключений». Ещё один инцидент произошёл во Владивостоке. Стычка поизошла между посетителями кафе «Спартак». Один из участников драки достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента. После этого хулиган скрылся.

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