Приморец расстрелял школьника из «травмата»

Дальневосточники довольно часто занимаются стрельбой из «травматики» - в своих оппонентов или просто случайных прохожих. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о неадекватном жителе Хабаровска, который практиковался в стрельбе по проезжающим машинам. Накануне он сильно напился с друзьями. После застолья зашёл домой, где взял оружие и ушёл «искать приключений». Ещё один инцидент произошёл во Владивостоке. Стычка поизошла между посетителями кафе «Спартак». Один из участников драки достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента. После этого хулиган скрылся.