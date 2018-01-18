Во Владивостоке лихач сбил школьника и скрылся

Posted 18 января 2018, 07:43
Published 18 января 2018, 07:43
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
Утром 18 января во Владивостоке водитель сбил школьника, который переходил дорогу по «зебре». Вместо того чтобы помочь травмированному ребёнку, нарушитель покинул место происшествия, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По информации управления МВД России по Приморскому краю, дорожно-транспортное происшествие произошло в 7:45 в этот четверг у дома №2А на улице Окатовой. Водитель неустановленного автомобиля, двигаясь со стороны Вилкова в направлении Черёмуховой, совершил наезд на 13-летнего мальчика и скрылся. Прибывшие медики госпитализировали подростка с переломом правой голени в травматологическое отделение городской клинической больницы.
На данный момент Госавтоинспекция пытается установить личность водителя. Очевидцев просят позвонить в ГИБДД краевой столицы по телефонам (423)2-490-921, +7-914-686-62-84.