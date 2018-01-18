vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 января 2018, 07:43

Published 18 января 2018, 07:43

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

Во Владивостоке лихач сбил школьника и скрылся

18 января 2018, 07:43
Сюжет
Происшествие
Госавтоинспекция разыскивает нарушителя ПДД и просит очевидцев откликнуться

Утром 18 января во Владивостоке водитель сбил школьника, который переходил дорогу по «зебре». Вместо того чтобы помочь травмированному ребёнку, нарушитель покинул место происшествия, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации управления МВД России по Приморскому краю, дорожно-транспортное происшествие произошло в 7:45 в этот четверг у дома №2А на улице Окатовой. Водитель неустановленного автомобиля, двигаясь со стороны Вилкова в направлении Черёмуховой, совершил наезд на 13-летнего мальчика и скрылся. Прибывшие медики госпитализировали подростка с переломом правой голени в травматологическое отделение городской клинической больницы.

На данный момент Госавтоинспекция пытается установить личность водителя. Очевидцев просят позвонить в ГИБДД краевой столицы по телефонам (423)2-490-921, +7-914-686-62-84.

#Новости#Происшествие#ДТП
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика