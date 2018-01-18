Во Владивостоке лихач сбил школьника и скрылся

По информации управления МВД России по Приморскому краю, дорожно-транспортное происшествие произошло в 7:45 в этот четверг у дома №2А на улице Окатовой. Водитель неустановленного автомобиля, двигаясь со стороны Вилкова в направлении Черёмуховой, совершил наезд на 13-летнего мальчика и скрылся. Прибывшие медики госпитализировали подростка с переломом правой голени в травматологическое отделение городской клинической больницы.