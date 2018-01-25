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Posted 25 января 2018, 08:31

Published 25 января 2018, 08:31

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

Следователи завели дело из-за гибели двух детей при пожаре в Комсомольске

25 января 2018, 08:31
Сюжет
Пожар
В Комсомольске-на-Амуре сегодня, 25 января, в частном доме разгорелся пожар. Внутри находились двое маленьких детей, которые погибли, и мужчина-инвалид. Следователи завели уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, пожар возник в доме с печным отоплением в посёлке Менделеево. Незамедлительно к месту прибыли огнеборцы из двух пожарно-спасательных частей. Распространение пламени удалось быстро остановить. Звенья газодымозащитной службы организовали разведку внутренних помещений. Из горящего дома они вынесли двух детей и передали врачам скорой помощи, но все усилия врачей оказались безуспешными.

Внутри также находился инвалид, у которого есть проблемы с психическим здоровьем. По его словам, он проснулся, увидел пожар и вышел из дома. Внутри уже был дым. Причиной возгорания, вероятнее всего, стала печь, которую утром затопили взрослые жильцы и ушли.

По информации пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства преступления.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Пожар#Комсомольск-на-Амуре#Уголовное дело#Суск27
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