Следователи завели дело из-за гибели двух детей при пожаре в Комсомольске

Posted 25 января 2018, 08:31
Published 25 января 2018, 08:31
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, пожар возник в доме с печным отоплением в посёлке Менделеево. Незамедлительно к месту прибыли огнеборцы из двух пожарно-спасательных частей. Распространение пламени удалось быстро остановить. Звенья газодымозащитной службы организовали разведку внутренних помещений. Из горящего дома они вынесли двух детей и передали врачам скорой помощи, но все усилия врачей оказались безуспешными.
Внутри также находился инвалид, у которого есть проблемы с психическим здоровьем. По его словам, он проснулся, увидел пожар и вышел из дома. Внутри уже был дым. Причиной возгорания, вероятнее всего, стала печь, которую утром затопили взрослые жильцы и ушли.
По информации пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства преступления.