Следователи завели дело из-за гибели двух детей при пожаре в Комсомольске

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, пожар возник в доме с печным отоплением в посёлке Менделеево. Незамедлительно к месту прибыли огнеборцы из двух пожарно-спасательных частей. Распространение пламени удалось быстро остановить. Звенья газодымозащитной службы организовали разведку внутренних помещений. Из горящего дома они вынесли двух детей и передали врачам скорой помощи, но все усилия врачей оказались безуспешными.