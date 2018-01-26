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Posted 26 января 2018, 04:30

Published 26 января 2018, 04:30

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Во Владивостоке нашли оригинальный способ отогревать машины

26 января 2018, 04:30
Метод весьма опасный - в особенности для окружающих

Во Владивостоке нашли способ отогревать машины в морозные дни. Метод опасный, и лучше им, конечно, не пользоваться, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Аномальные морозы, уже неделю наблюдающиеся в Приморье, доставляют немало хлопот жителям края. Одна из наиболее серьёзных проблем, с которой сталкиваются приморцы – замерзание автомобилей. Многим водителям приходится каждое утро «танцевать с бубном» вокруг своих машин, чтобы они завелись.

В поисках оптимального решения этой проблемы некоторые автовладельцы заходят слишком далеко. Один из таких «экстремалов» живёт во Владивостоке в дома на Баляева, 48. Он уже несколько дней прогревает машину неординарным способом. Он просто разводит под своим микроавтобусом костёр. Процедура занимает 5-10 минут. Бесстрашный китаец разжигает огонь, а потом просто ходит вокруг, подбрасывая дрова. Надо ли говорить о том, что такой способ отогревания машины опасен – прежде всего, для окружающих? Если пламя выйдет из-под контроля, то крупного пожара на стоянке просто не избежать.

Видео с озорником из КНР опубликовал dps_control. Оно моментально стало поводом для обсуждений. Как написали в комментариях некоторые приморцы, такой способ отогревания машины существует уже давно. Применяется он, в основном, в российской армии. Там простые, но опасные для жизни методы очень хорошо приживаются. Оправданы подобные способы прогреть машину только где-нибудь в тайге. В городе, по словам автопрофессионалов, достаточно газовой горелки. Ей можно просто отогреть впускной коллектор – при соблюдении мер предосторожности это довольно безопасная процедура.

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