Во Владивостоке нашли оригинальный способ отогревать машины

В поисках оптимального решения этой проблемы некоторые автовладельцы заходят слишком далеко. Один из таких «экстремалов» живёт во Владивостоке в дома на Баляева, 48. Он уже несколько дней прогревает машину неординарным способом. Он просто разводит под своим микроавтобусом костёр. Процедура занимает 5-10 минут. Бесстрашный китаец разжигает огонь, а потом просто ходит вокруг, подбрасывая дрова. Надо ли говорить о том, что такой способ отогревания машины опасен – прежде всего, для окружающих? Если пламя выйдет из-под контроля, то крупного пожара на стоянке просто не избежать.