Жителей посёлка Хурмули оставляют без воды в надежде избежать аварии

Водонапорную башню закрыли шесть лет назад: от старости ёмкость истлела до состояния, когда чинить было уже нечего. Трубы вместо положенных 25 лет отслужили без малого полвека. Сейчас на линии сразу четыре порыва, два из них устранить пока нет возможности: трубы находятся на глубине четырёх метров в мёрзлой земле.