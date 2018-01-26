Жителей посёлка Хурмули оставляют без воды в надежде избежать аварии

Posted 26 января 2018, 08:08
Published 26 января 2018, 08:08
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
«Старые трубы часто перемерзают. Вот недавно отключали воду на целый день — в районе станции железнодорожной рыли, порыв искали. Отключат утром, и до самого вечера нет воды», — рассказала корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» жительница посёлка Хурмули Галина Медведева.
Водонапорную башню закрыли шесть лет назад: от старости ёмкость истлела до состояния, когда чинить было уже нечего. Трубы вместо положенных 25 лет отслужили без малого полвека. Сейчас на линии сразу четыре порыва, два из них устранить пока нет возможности: трубы находятся на глубине четырёх метров в мёрзлой земле.
«Мы сидим как на вулкане: постоянно водовод приходит в негодность, постоянно порывы. У нас есть две водовозные машины. И если острой станет проблема воды, то мы будем осуществлять подвоз», — отметил глава посёлка Владимир Бернотас.
Ещё в 2017 году правоохранители выяснили, что население, социальные объекты и местную котельную снабжают водой по временному, наружному трубопроводу. У него нет надлежащего утепления, из-за чего в зимнее время коммуникация и перемерзает.
РИА «Восток-Медиа – Хабаровск» писало, что после того, как одно из подсобных хозяйств ушло под воду из-за порыва, суд обязал провести капитальный ремонт сетей в Хурмули. Местные власти попытались обжаловать решение, но проиграли.