В Приморье бесследно исчез мужчина

Posted 29 января 2018, 06:43
Published 29 января 2018, 06:43
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
В посёлке Новомихайловка Приморского края больше недели назад без вести пропал мужчина. Сергей Катников вышел из дома в ночь с 19 на 20 января и не вернулся. Пропавшего гражданина разыскивают уже на протяжении семи дней, однако никакой информации о его местонахождении нет, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Известно, что через несколько дней после того, как мужчина пропал, его родственники обратились в полицию с заявлением. На днях в селе Чугуевка волонтёры организовали поиски мужчины, но они не увенчались успехом.
Как корреспонденту агентства рассказала координатор общественного объединения «Поиск пропавших детей-Приморский край» Кристина Вульферт, в поисках участвовало несколько человек.
«Мы помогали волонтёрам посёлка Чугуевка организовать поиски, поскольку раньше они этим не занимались. Больше никакой информации на этот счёт нет», - рассказала Кристина Вульферт.
На данный момент поиски продолжаются. Все, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, могут звонить по телефону +7951003-10-81.