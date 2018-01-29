В Приморье бесследно исчез мужчина

В посёлке Новомихайловка Приморского края больше недели назад без вести пропал мужчина. Сергей Катников вышел из дома в ночь с 19 на 20 января и не вернулся. Пропавшего гражданина разыскивают уже на протяжении семи дней, однако никакой информации о его местонахождении нет, сообщает РИА «Восток-Медиа».