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Posted 29 января 2018, 06:43

Published 29 января 2018, 06:43

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

В Приморье бесследно исчез мужчина

29 января 2018, 06:43
На протяжении недели его разыскивают местные жители и полиция

В посёлке Новомихайловка Приморского края больше недели назад без вести пропал мужчина. Сергей Катников вышел из дома в ночь с 19 на 20 января и не вернулся. Пропавшего гражданина разыскивают уже на протяжении семи дней, однако никакой информации о его местонахождении нет, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Известно, что через несколько дней после того, как мужчина пропал, его родственники обратились в полицию с заявлением. На днях в селе Чугуевка волонтёры организовали поиски мужчины, но они не увенчались успехом.

Как корреспонденту агентства рассказала координатор общественного объединения «Поиск пропавших детей-Приморский край» Кристина Вульферт, в поисках участвовало несколько человек.

«Мы помогали волонтёрам посёлка Чугуевка организовать поиски, поскольку раньше они этим не занимались. Больше никакой информации на этот счёт нет», - рассказала Кристина Вульферт.

На данный момент поиски продолжаются. Все, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, могут звонить по телефону +7951003-10-81.

#Новости#Пропавший
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