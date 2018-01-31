Чемпионат мира по бенди в Хабаровске: шведы не гнутся, казахи берут своё

Сборная Казахстана, воодушевлённая первыми успехами, решила не останавливаться на достигнутом и закрепиться на первой строчке в группе B. На этот раз жертвами хоккеистов в чёрно-жёлтой форме стали спортсмены из США. Казахи «порадовали» заокеанскую команду семью голами в первом тайме и столько же забили во втором. Соперники сумели отличиться лишь один раз. Благодаря второй подряд победе с крупным счётом команда Казахстана оставила за собой статус самой результативной (43 мяча в двух встречах!), а её нападающий Рауан Исалиев уверенно возглавляет бомбардирскую гонку.