Чемпионат мира по бенди в Хабаровске: шведы не гнутся, казахи берут своё

Posted 30 января 2018, 22:43
Published 30 января 2018, 22:43
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Вторник отметился в первую очередь переносом одного из запланированных матчей: сборная Германии пошла навстречу венграм, расстроенным поражением от Казахстана в дебютной встрече с катастрофическим счётом. Выяснилось, что несколько ведущих игроков команды задержались на родине и не смогли вовремя прибыть в Хабаровск. Немцы согласились, что играть с полноценным соперником будет интереснее — матч состоится 1 февраля.
Сборная Казахстана, воодушевлённая первыми успехами, решила не останавливаться на достигнутом и закрепиться на первой строчке в группе B. На этот раз жертвами хоккеистов в чёрно-жёлтой форме стали спортсмены из США. Казахи «порадовали» заокеанскую команду семью голами в первом тайме и столько же забили во втором. Соперники сумели отличиться лишь один раз. Благодаря второй подряд победе с крупным счётом команда Казахстана оставила за собой статус самой результативной (43 мяча в двух встречах!), а её нападающий Рауан Исалиев уверенно возглавляет бомбардирскую гонку.
Шведы, без особого труда одолевшие вчера финскую сборную, встретились с норвежцами, по которым проехалась российская команда. Противостоять второму фавориту подряд было сложно: в итоге игроки «Тре крунур» наколотили в ворота Кьёльмоэна Симена 17 безответных мячей, продемонстрировав огромное преимущество в классе. А заодно потеснили Россию с первого места в группе А.
Хозяева турнира, как уже сообщало агентство, чуть было не споткнулись на сборной Финляндии, хотя и выглядели гораздо увереннее и активнее. Но 2:1 — это всё-таки не 17:0, так что на первой строчке заслуженно пребывают шведские хоккеисты: впрочем, уже завтра ситуация может измениться.
В последний день января любителей хоккея с мячом ждёт четыре матча на льду арены «Ерофей». В 10:00 сойдутся Германия и Казахстан, в 13:00 отношения выяснят команды США и Венгрии. Очередное скандинавское сражение запланировано на 16:00 — на этот раз соперниками станут финны и норвежцы. Главный же матч дня (и, вероятнее всего, репетиция финала) начнётся в 19:30 — сборная России попытается отомстить команде Швеции за прошлогоднее поражение в решающей встрече чемпионата мира по бенди.