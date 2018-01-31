Трое хабаровчан получили условные сроки за инсценировку ограбления

Posted 31 января 2018, 03:08
Published 31 января 2018, 03:08
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в мае прошлого года в торговую точку зашёл мужчина, лицо которого было закрыто чёрной маской. Угрожая оружием работнику салона, он потребовал сложить в пакет всю наличность. Похитив деньги предприятия, подозреваемый скрылся. Подельников задержали по горячим следам.
К преступлению оказался причастен сотрудник салона, который в момент нападения находился на рабочем месте. У 21-летнего менеджера были данные, что в этот день в кассе будет находиться крупная сумма денег. Молодые люди инициировали разбойное нападение и договорились, что похищенные 550 тысяч рублей поделят между собой. Ещё один соучастник раньше работал в офисе, но его уволили ещё до инцидента. Он ожидал «налётчика» в автомобиле и наблюдал за окружающей обстановкой.
По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, у парней изъяли все похищенные деньги, а также пневматический пистолет.
Железнодорожный районный суд Хабаровска признал молодых людей виновными в совершении преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение» и приговорил их к двум годам лишения свободы условно.