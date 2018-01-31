Трое хабаровчан получили условные сроки за инсценировку ограбления

К преступлению оказался причастен сотрудник салона, который в момент нападения находился на рабочем месте. У 21-летнего менеджера были данные, что в этот день в кассе будет находиться крупная сумма денег. Молодые люди инициировали разбойное нападение и договорились, что похищенные 550 тысяч рублей поделят между собой. Ещё один соучастник раньше работал в офисе, но его уволили ещё до инцидента. Он ожидал «налётчика» в автомобиле и наблюдал за окружающей обстановкой.