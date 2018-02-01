Кровавое суперлуние: приморцы наблюдали за уникальным явлением

Posted 1 февраля 2018, 00:16
Published 1 февраля 2018, 00:16
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Редкое астрономическое явление наблюдали приморцы минувшим вечером. В среду, 31 января, произошло суперлуние в сочетании с полным лунным затмением и голубой луной, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Лучше других увидеть его смогли жители Владивостока, а также всего Приморского края. Ночью 31 января над территорией региона взошла кровавая луна. Именно в этот день суперлуние (сочетание полнолуния с моментом максимального приближения Луны к Земле) совпало с полным затмением ночного светила. В этот момент обычно белая луна стала красной или кирпично-коричневой. Наблюдать за этим явлением можно было до тех пор, пока спутник планеты не вышел из её тени.
По данным портала «Примпогода», феномен не имеет особой астрономической значимости, однако, в небе происходило действительно нечто зрелищное. Луна полностью попала под земную тень, но солнечный свет, рассеивающийся в атмосфере Земли, всё-таки доходил до её поверхности. Поскольку лучи красного спектра рассеиваются хуже всего, луна казалось кровавой.
По отдельности суперлуние, полное затмение и голубая луна происходят довольно часто, но на один и тот же день при жизни нынешнего поколения ещё никогда не выпадали. Последний раз такое сочетание лунных явлений наблюдалось в конце марта в 1866 году, а следующего совпадения придётся ждать до 31 декабря 2028 года.
Явление началось в полдень по всемирному времени, и все фазы лунного затмения в России видели только жители Сибири и Дальнего Востока. К слову, жители региона действительно не обошли необычное явление стороной. Социальные сети пестрят снимками луны. На многих видовых площадках вчера дежурили городские фотографы.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что приморцы смогут наблюдать необычное астрономическое явление с 31 января 22:51 и до 1 февраля 0:17.