Кровавое суперлуние: приморцы наблюдали за уникальным явлением

Лучше других увидеть его смогли жители Владивостока, а также всего Приморского края. Ночью 31 января над территорией региона взошла кровавая луна. Именно в этот день суперлуние (сочетание полнолуния с моментом максимального приближения Луны к Земле) совпало с полным затмением ночного светила. В этот момент обычно белая луна стала красной или кирпично-коричневой. Наблюдать за этим явлением можно было до тех пор, пока спутник планеты не вышел из её тени.