На Дальнем Востоке ощутимо возросла добыча крабов

Posted 1 февраля 2018, 01:06
Published 1 февраля 2018, 01:06
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
По данным отраслевой системы мониторинга на 31 января 2018 года, общий объём вылова водных биоресурсов российскими рыбопромышленниками составил 346,5 тысяч тонн, что на 4,9 % больше уровня прошлого года. Динамику вылова обсудили на оперативном совещании, которое в режиме видеоконференции с регионами провёл заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне освоено 9,87 тысяч тонн больше – 268,47 тысяч тонн. Вылов минтая увеличился на 8,9 % – до 197,7 тысяч тонн, добыча камбалы выросла на 85 % – с 4,67 тысяч тонн до 8,65 тысяч тонн, крабов – на 20 %, до 4,1 тысяч тонн.
Вылов в Северном рыбохозяйственном бассейне увеличился на 7 тысяч тонн и достиг 31,9 тысячи тонн. В Западном рыбохозяйственном бассейне объём вылова составил 8,83 тысяч тонн, что больше уровня прошлого года на 3,52 тысячи тонн. В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне отмечается незначительное снижение вылова – на 1 тысячу тонн, до 8,8 тысяч тонн. В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне добыто на 0,016 тысячи тонн больше – 0,05 тысяч тонн. В зонах иностранных государств российские рыбаки освоили 27,8 тысяч тонн, что меньше уровня прошлого года на 2,8 тысячи тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добычи снизилась на 0,5 тысяч тонн – до 0,7 тысяч тонн.