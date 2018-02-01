На Дальнем Востоке ощутимо возросла добыча крабов

Вылов в Северном рыбохозяйственном бассейне увеличился на 7 тысяч тонн и достиг 31,9 тысячи тонн. В Западном рыбохозяйственном бассейне объём вылова составил 8,83 тысяч тонн, что больше уровня прошлого года на 3,52 тысячи тонн. В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне отмечается незначительное снижение вылова – на 1 тысячу тонн, до 8,8 тысяч тонн. В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне добыто на 0,016 тысячи тонн больше – 0,05 тысяч тонн. В зонах иностранных государств российские рыбаки освоили 27,8 тысяч тонн, что меньше уровня прошлого года на 2,8 тысячи тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добычи снизилась на 0,5 тысяч тонн – до 0,7 тысяч тонн.