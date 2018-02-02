Погоню за грабителем пенсионерок устроили полицейские в Комсомольске

Posted 2 февраля 2018, 01:45
Published 2 февраля 2018, 01:45
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
«В дежурную часть отдела полиции № 4 в дневное время с разницей в несколько минут поступили два сообщения от пожилых женщин о том, что на улице неизвестный вырвал у каждой из них из рук дамскую сумку и скрылся на автомобиле. Одна из потерпевших запомнила госномер иномарки, на которой скрылся злоумышленник», — сообщает в пятницу пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю.
Стражи правопорядка объявили план-перехват, ориентировки автомобиля были переданы всем нарядам полиции. Вскоре подходящее под описание транспортное средство обнаружил автопатруль ДПС. На требование сотрудников полиции об остановке водитель не отреагировал, прибавив скорость. Нарушителя пришлось преследовать.
«Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался ранее судимый за имущественные виды преступлений 32-летний комсомольчанин. В ходе осмотра транспортного средства стражи правопорядка обнаружили похищенные сумки», — отмечается в пресс-релизе.
Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного Кодекса РФ «Грабёж». Подозреваемого заключили под стражу.