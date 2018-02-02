Погоню за грабителем пенсионерок устроили полицейские в Комсомольске

«В дежурную часть отдела полиции № 4 в дневное время с разницей в несколько минут поступили два сообщения от пожилых женщин о том, что на улице неизвестный вырвал у каждой из них из рук дамскую сумку и скрылся на автомобиле. Одна из потерпевших запомнила госномер иномарки, на которой скрылся злоумышленник», — сообщает в пятницу пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю.