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Posted 2 февраля 2018, 01:30

Published 2 февраля 2018, 01:30

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Путин сменил адмиралов на Дальнем Востоке

2 февраля 2018, 01:30
Сюжет
ТОФ
Назначен новый командующий войсками и силами на Северо-Востоке России

Указом президента Российской Федерации от 29 января 2018 года контр-адмирал Александр Юлдашев назначен командующим войсками и силами на Северо-Востоке России. Прежний командующий объединением контр-адмирал Сергей Липилин стал заместителем командующего Черноморским флотом. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Александр Юрьевич Юлдашев родился 12 мая 1967 года в городе Ош Киргизской ССР. В 1989 году окончил Калининградское Высшее военно-морское училище, в 2000 году с отличием окончил Военно-морскую академию имени Н.Г.Кузнецова, а в 2015 году - с отличием Военную академию Генерального штаба.

«Офицерскую службу Александр Юлдашев начал на Северном флоте, где прошел должности до командира группы до командира дивизии подводных лодок. С 2009 года проходит службу на Тихоокеанском флоте в должностях - командира дивизии подводных сил, заместителя командующего Приморской флотилией разнородных сил, начальника штаба-первого заместителя командующего подводными силами ТОФ» - уточнил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.

Александр Юлдашев награжден государственными наградами и ведомственными медалями, кандидат технических наук. Женат, имеет двух дочерей.

#Новости#Камчатский край#Дальний Восток#ТОФ#Власть
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