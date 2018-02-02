Путин сменил адмиралов на Дальнем Востоке

Александр Юрьевич Юлдашев родился 12 мая 1967 года в городе Ош Киргизской ССР. В 1989 году окончил Калининградское Высшее военно-морское училище, в 2000 году с отличием окончил Военно-морскую академию имени Н.Г.Кузнецова, а в 2015 году - с отличием Военную академию Генерального штаба.