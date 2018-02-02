В Хабаровске прокуратура взялась за застройщика домов на Салтыкова-Щедрина

Posted 2 февраля 2018, 01:26
Published 2 февраля 2018, 01:26
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Нарушение обнаружили сотрудники прокуратуры Хабаровского края. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, они установили, что ООО «Диалог» пропустило сроки строительства и сдачи в эксплуатацию многоквартирных домов на Салтыкова-Щедрина. Компания возводит здания за счёт привлекаемых кредитных денег, собственных резервов и местных жителей. С ними фирма заключила около 500 договоров долевого участия в строительстве, согласно которым руководство «Диалога» обязалось передать построенные квартиры не позднее 1 июня 2017 года. Однако строительство объекта до сих пор не завершено.
По требованию прокуратуры края следователи управления МВД России по Хабаровскому краю организовали процессуальную проверку. Правоохранителям предстоит дать оценку наличию признаков нецелевого и неэффективного использования денег граждан, привлечённых для строительства жилого комплекса. После этого они примут решение о привлечении фирмы к ответственности.