В Хабаровске прокуратура взялась за застройщика домов на Салтыкова-Щедрина

Нарушение обнаружили сотрудники прокуратуры Хабаровского края. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, они установили, что ООО «Диалог» пропустило сроки строительства и сдачи в эксплуатацию многоквартирных домов на Салтыкова-Щедрина. Компания возводит здания за счёт привлекаемых кредитных денег, собственных резервов и местных жителей. С ними фирма заключила около 500 договоров долевого участия в строительстве, согласно которым руководство «Диалога» обязалось передать построенные квартиры не позднее 1 июня 2017 года. Однако строительство объекта до сих пор не завершено.